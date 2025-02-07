Rusya'nın uluslararası rezervleri 620 milyar dolara yükseldi

AA

Rusya Merkez Bankası tarafından ülkenin uluslararası rezervleri açıkladı.



Rusya'nın uluslararası rezervleri ocak ayında, bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artarak 620 milyar dolara yükseldi.

608,3 MİLYAR DOLARDAN 620 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervleri, 1 Şubat itibarıyla 1 Ocak’a kıyasla yüzde 1,9 artarak 608,3 milyar dolardan 620 milyar dolara yükseldi.

ULUSLARARASI REZERV

Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.

REZERVLERDE ALTININ PAYI ARTTI

Rusya Merkez Bankası'nın uluslararası rezervlerinde altının payı Temmuz 2024'te yüzde 29,8'e çıkarak Şubat 2000'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.