Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi'nden bahara üç özel etkinlik

Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi (SGM), Nisan ayında, bol ödüllü Amadeus ile Gözbağcı oyunlarının yanı sıra Ezginin Günlüğü konserine ev sahipliği yapacak.

Sanatseverler; Amadeus’ta müzik, kıskançlık, güç ve ölüm arasındaki ince çizgide Salieri’nin bakış açısıyla Mozart’ın hayatına dair küçük ipuçlarına ulaşırken “Gözbağcı”da toplumun ötekileştirdiği insanların yaşadıklarına Kübra aracılığıyla tanıklık edecekler.

Ezginin Günlüğü ise özgün repertuvarıyla dinleyicileri zamansız ve duygusal bir müzik yolculuğuna çıkaracak.

SGM'DEKİ ETKİNLİK TAKVİMİ

Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi, Nisan ayında sanatseverleri iki oyun ve bir konserle ağırlayacak. 3 Nisan’da Amadeus, 29 Nisan’da Gözbağcı oyunları sahnelenecek. 8 Nisan’da ise Türkiye’nin en köklü müzik gruplarından Ezginin Günlüğü sahnede olacak. Anadolu halk müziğine çağdaş bir yorum katan Ezginin Günlüğü, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

6 SEZON BOYUNCA KAPALI GİŞE OYNAYAN “AMADEUS” SGM’DE

Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nde ayın programı 3 Nisan akşamı, usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı olan “Amadeus” oyunuyla başlıyor. Bu eşsiz prodüksiyonda izleyici, Mozart’ın dehası ve müziği ile Salieri’nin kıskançlık ve takıntılarının iç içe geçtiği dramatik ve çarpıcı bir sahne deneyimine davet ediliyor.

Başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart), Dilan Deniz Çiçek ve Özlem Öçalmaz’ın (Constanze Weber) paylaştığı oyun, 70 kişilik dev kadrosuyla son yılların en çok ses getiren prodüksiyonlarından biri.

Amadeus’ta genç ve dahi müzisyen Wolfgang Amadeus Mozart, yeteneğiyle tüm Avrupa’yı büyülerken Viyana’daki saray bestecisi Antonio Salieri kendi yeteneğiyle kıyasladığında bu parlak dehaya hem hayranlık hem de kıskançlık duyuyor. 2022 Afife Tiyatro Ödülleri’nde Haldun Dormen Özel Ödülü; Direklerarası Seyirci Ödüllerinde En İyi Yönetmen, Sürekli Mükemmeliyet ve En İyi Prodüksiyon; GQ Türkiye Men Of The Year 2022 Göz Alıcı Başarı gibi ödüllerin sahibi olan Amadeus, tüm temsillerini 6 sezon üst üste kapalı gişe oynadı ve 450 bin seyirciye ulaştı.

“GÖZBAĞCI” İLE HİÇBİR YERE AİT HİSSETMEYEN KÜBRA’NIN HAYATINA BAKIŞ

Sertaç Sayın’ın yazdığı ve yönetmenliğini Melih Salgır ile birlikte üstlendiği “Gözbağcı” oyunu, Ankara’da geleneksel bir ailede yaşayan Kübra’nın hikayesini anlatıyor. Evlat edinilen Kübra, evlat edinmeden önce yetimhanede büyümüştür. Kübra, geceleri gizli geçitlerden geçerek yetimhaneye gelen maskeli bir sihirbaz ile tanışır.

Bu sihirbaz, Kübra’nın geleceğini derinden etkileyecek ve onun geleneksel toplum içindeki varlığını sorgulamasına neden olur. Sihirbaz olmak isteyen Kübra, geleneksel toplum tarafından kabul görmez ve hiçbir yere ait hissedemez. Artık toplumun dışladığı ve sıradanlaştırmaya çalıştığı “öteki” olmuştur.

Kübra, öyle bir “öteki”dir ki ne kadar çıkmaya çalışsa da o kadar bataklığa saplanır. Deniz Ekinci’nin canlandırdığı Kübra’nın yaşadıkları 29 Nisan’da SGM sahnesinde olacak.

Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nin, her yaşa ve her zevke hitap eden bu nitelikli programının biletlerine Biletix üzerinden ulaşılabiliyor.