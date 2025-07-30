Sağlık-Sen'in 8. Dönem Toplu Sözleşme zam talepleri belli oldu

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin konuştu.

Sağlık-Sen, 850 binden fazla sağlık ve sosyal hizmet profesyoneli için toplu sözleşme masasında olacak.

Doğan, 2026 yılı için sağlık çalışanlarına taban aylığa 10 bin TL seyyanen zam, yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 oranında artış talep ettiklerini açıkladı.

Doğan, 2027 yılına ilişkin taleplerini ise "2027 için yılın ilk yarısında taban aylığa 7 bin 500 lira zam yapılmalı, ayrıca yüzde 20 oransal artış sağlanmalıdır. İkinci yarıda ise yüzde 15 zam yapılmalıdır." sözleriyle açıkladı.

SAĞLIK-SEN'İN ZAM TALEBİ

2026

2026'nın ilk yarısında, taban aylığa 10 bin lira seyyanen zam + yüzde 10 refah payı + yüzde 25 oransal zam.

2026'nın ilkinci yarısında, ise yüzde 20 oransal zam.

2027

2027'nin ilk yarısında taban aylığa 7 bin 500 lira zam yapılmalı + yüzde 20 oransal artış.

2027'nin ikinci yarısında yüzde 15 zam.

"ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ"

Doğan, her bir hekimin, hemşirenin, ebenin sorumluluğunu ayrı ayrı hissederek, onların emeğini, formasındaki teri savunacaklarını söyledi. Hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru, paramediğin alım gücünün düştüğüne dikkati çeken Doğan, sağlık çalışanlarının geleceğe umutla bakabilmesi için sadece enflasyon değil, refah payı ve alım gücünü de esas alan kalıcı bir ücret politikasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

"MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE VERİLMELİ"

Sahanın nabzını tutarak, mevzuat uzmanlarıyla hazırladıkları 77 taleplerinin olduğunu aktaran Doğan, bunların arasında nöbet ücretlerinin artırılmasının da bulunduğunu söyledi.

Doğan, 112'de çalışan hekimin, paramediğin, acil tıp teknisyeninin taban ödemesine ilave artış yapılmasını isteyerek, "Yıllık izinlerde ek ödeme kesintisi yapılmamalıdır. Hekimin, hemşirenin, ebenin, sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin özel hizmet tazminatı artırılmalıdır. Birinci dereceye düşen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmelidir. Hekimlerin 4200 olan ek göstergeleri 7200'e yükseltilmelidir." ifadelerini kullandı.