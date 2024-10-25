SAHA EXPO'da savunma sanayii alanında iş birliği anlaşmaları

AA

SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı kapsamında imzalanan anlaşmalarla, yerli ve yabancı birçok firma teknolojide iş birliğini kuruyor.

Ankara'da terör saldırısına uğrayan Türkiye'nin milli gücü TUSAŞ, aynı zamanda SAHA EXPO'da ürünlerini sergiliyor.

Fuara katılan şirketler, haberleşme sistemlerinden batarya paketi geliştirmeye kadar teknolojinin birçok alanında iş birliği anlaşması yaptı.

SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

FUARA 120'DEN FAZLA ÜLKE KATILIM GÖSTERDİ

120'den fazla ülkeden 1.478 firmanın katıldığı fuarda, şirketler teknolojilerini sergiliyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle düzenlenen fuar, 26 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

ROKETSAN'DAN 7 İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Fuarda kurumlar arasında çok sayıda iş birliği anlaşması da imzalanıyor. Fuarın üçüncü gününde Roketsan ile HAVELSAN Teknoloji Radar arasında "Teknoloji Kırıkkale elektronik güvenlik sistemi kurulumu", Roketsan ile Tualcom arasında "Haberleşme ve E/H sistemleri" tedarikine yönelik çerçeve sözleşmesi imzalandı.

Roketsan ve Kale Ar-Ge arasında ise Atmaca Blok-1 Dönem-2 sözleşme değişikliğine yönelik imzalar atıldı.

Roketsan ayrıca Meteksan ile Atmaca Blok-1 Dönem-2 kapsamında radar altimetre tedariki, Opsin Elektro ile OLD-50 lazer hedef işaretleme özellikli E/O sensör sistemi tedariği, ASPİLSAN ile Orka projesi batarya paketi geliştirme projesi ve Titra ile iş birliğine yönelik anlaşmalar imzaladı.

Bu anlaşmalar haricinde ASPİLSAN ile Gön Savunma arasında hareketli hedef sistemleri Talan'ın bataryası konusunda iş birliği imza töreni gerçekleştirildi. STM ile ASPİLSAN arasında da mini İHA sistemlerine batarya geliştirmeye yönelik iyi niyet anlaşması imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), ASELSAN ve Roketsan arasında HİSAR ve SİPER İlave Batarya Alımı Sözleşmesi de fuarın ikinci gününde imzalandı

ANLAŞMALARLA SAVUNMA SANAYİİNDEKİ GÜÇ BİRLİĞİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Törene, SSB Başkanı Haluk Görgün ile sözleşme paydaşı kurumların yöneticileri katıldı.

SSB ile ASELSAN arasında da uçak mühimmatı tedarik projesi (LGK-82/84 FAZ-2), (KGK-82/83), (HGK-83), Engin deniz gözetleme radarı seri üretim projesi, sabit erken ihbar radar sistemleri (SERALP) projesi seri üretimi ve ASELPOD-2 hedefleme sistemi geliştirilmesi projesine yönelik anlaşmalar imzalandı.

Görgün'ün müşahitliğinde gerçekleştirilen anlaşmalarla savunma sanayiindeki güç birliğinin artırılması hedefleniyor.