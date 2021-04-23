Şahap Kavcıoğlu'nun kripto para açıklaması

Şahap Kavcıoğlu, kripto paralarla ilgili daha geniş düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, CNN Türk'te katıldığı programda ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kavcıoğlu, son olarak Thodex vurgunuyla Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline gelen kripto para konusuna da değindi.

"DÜZENLEME ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR"

Hassas bir konu olduğunu ve altyapı, düzenleme ve kontrol mekanizması olmadığını söyleyen Kavcıoğlu, "Sadece yasaklayarak bu olayı çözemezsiniz. Bu platformlara aracılık eden kuruluşların altyapıları sağlam değil. Bankalar aracılığı ile ödeme yapabilirisiniz dedik. Düzenlemelerle ilgili çalışıyoruz. Para yerine kullanımını yasakladık. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinesinde kripto para düzenlemesi çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

DÜZENLEME İÇİN 2 HAFTA SÜRE VERDİ

Çalışmalar için iki hafta gibi kısa bir süreyi işaret eden Kavcıoğlu, "Tanımı yok; varlık mı, mal mı? Birçok belirsiz soru işareti var. İki hafta içerisinde çalışmaların bir noktaya geleceğini tahmin ediyorum. Dünyada da örnek alabileceğiniz bir uygulama yok.

"CİDDİ KRİPTO PARA TRAFİĞİ VAR"

Çok ciddi bir kripto para trafiği var. Giden para geliyor mu belirsiz. Nereye gittiğini bilemiyoruz bu kripto paraların. Avrupa ve ABD'ye giden bir kripto akışı var. Biz bu konuyu birkaç hafta içerisinde; SPK, BDDK, Bakanlık kendi düzenlemelerini yapıyor. Kripto dünyasıyla ilgili neler yapıldığını, düzenlemenin ne olduğunu bilmeyen kişiler var." dedi.