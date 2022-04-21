Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Kayaer'e göre, bir kişi kendisine sahte altın verildiğini anlayınca bunu kuyumcuya bozduramıyor ama başkalarına hediye ederek dolaşımına neden oluyor.

Bir düğününüz olduğunu düşünün ve akrabalarınızın size altın taktığını. Bu altınları bozdurmaya götürdüğünüzde bazılarının sahte olduğunu üzülerek öğrenirsiniz. Bu altını size takanı tanıyorsanız bile gidip bunu ona söyleyerek, üzmek istemezseniz. Bu durumla karşı karşıya geldiğinizde doğru olan sahte altını imha etmek. Ama bazıları da bu altını başkasına takarak elinden çıkartıyor ve böylelikle değerlendiriyor.

Çeyrek altın geleneği gram ya da yarım grama dönüştü

İHA'nın haberine göre, Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Halil Kayaer, çeyrek altın fiyatlarının rekor kırmasının ardından düğünlerde takı takmak isteyen vatandaşların gram altın ya da yarım gram altına yöneldiğini söyledi.

Sahta altınlar eş-dost arasından gelmeye başladı

Kayaer, ayrıca sahte altınların daha çok eş ve dost arasında yapılan satışlardan geldiğini de belirtti.

Sahte altınlar bozdurulamayınca, başkasına takılıyor VİDEO



Düğünler yeniden başladı

Koronavirüs salgını süresince ara verilen düğünler, hayatın normale dönmesi ile yeniden eskisi gibi yapılmaya başlandı. Birçok alanda kısıtlamaların kaldırılması ile düğünlere katılan kişi sayısı da normale döndü.

Gram altın, çeyrek altını tahtından etti

Halil Kayaer, “Altın fiyatları çok yükseldi. Çeyrek altın şu sıralar 1.550 lira civarında işlem görüyor. Bundan dolayı da insanlar artık düğünlerde takı olarak çeyrek altın yerine gram altın veya yarım gram altına yöneldiler. Daha çok talep de gram altın yönünde oluyor. Fiyatlardan ötürü altını yatırım amaçlı alan vatandaşlarımız da azaldı. Ancak düğün zamanı geldiği zaman ihtiyaç duyulduğunda alım oluyor.” dedi.

“Sahte altın daha çok eş dost arasından çıkıyor”

Sahte altın satıcıları hakkında da uyarılarda bulunan Kayaer, “Biz aylık bazda 15 günde bir kuyumcuları denetliyoruz. Şu ana kadar Antalya’da sahte çeyrek olayına rastlanmadı. Bu da genelde kuyumcu bazda değil eş dost arasında insanları kandıran kişiler geliyor. Bunlar genelde hep oralardan çıkıyor. Dolandırıcılar da dönem dönem geliyorlar. Biz de onları hemen yakalattırıyoruz. Biz uzun yıllar bu işi yaptığımız için altının sahte olup olmadığını hemen anlıyoruz.” diye konuştu.