Sakarya'da yılık ilk üç ayında 56 bin araç üretildi

Sakarya'da yılık ilk üç ayında 56 bin araç üretildi

Sakarya'da yılın ilk çeyreğinde üretilen 55 bin 965 araç dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edilerek ekonomiye girdi sağladı.

Sakarya ihracata önemli katkı sunan bir ilken bünyesinde faaliyet gösteren büyük otomobil markalarıyla ihracatını artırmaya devam ediyor.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde üretilen 315 bin 406 taşıtın 230 bin 244'ü ihraç edildi.

Sakarya'dan 55 bin 965 otomobil ihracatı

İhracatta 7'nci sırada yer alan Sakarya'da yılın ilk çeyreğinde üretilen 73 bin 818 aracın yüzde 75,8'i olan 55 bin 965'ini ihraç edildi.

İlk çeyrekte Türkiye'nin toplam ihracatına yüzde 2,5 katkı sağlayan Sakarya'da en çok ihracat, 1 milyar 216 milyon 616 bin dolarla otomotiv endüstrisinde gerçekleştirildi.

Böylece, Türkiye'nin taşıt üretiminin yüzde 23,4'ünü gerçekleştiren Sakarya, ihracat pastasındaki yüzde 24,3'lük payıyla ülke ekonomisine önemli katkı sağladı.

Toyota üretim ve ihracatta lider

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilerin yer aldığı Sakarya'da, ocak-mart döneminde 61 bin 704 otomobil, 264 midibüs, 116 otobüs, 32 kamyonet, 275 küçük kamyon, 11 bin 427 traktör olmak üzere toplam 73 bin 818 araç üretildi. Söz konusu dönemde kentte, günde 820 araç banttan indirildi.

İlk çeyrek verilerine şirket bazında bakıldığında, Toyota üretim ve ihracatta liderliğini korurken, bu iki kategoride TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü sırada yer aldı.