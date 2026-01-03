Saldırılardan sonra gözler Venezuela'nın yer altı kaynaklarına çevrildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta, yerel saatle 02.00 sıralarında en az 7 patlama sesi duyuldu.

Patlama seslerinin başkentin kuzeyindeki La Guaira eyaletinde, ülkenin kıyı kesimlerinde ve Miranda eyaletine bağlı sahil kenti Higuerote'de de duyulduğu aktarıldı.

Patlamaların ardından birçok mahallede halkın evlerinden çıkarak sokaklara yöneldiği, bazı bölgelerde patlama seslerinin uzaktan da net duyulduğu aktarıldı.

Alçaktan uçtuğu gözlemlenen uçaklar da kent genelinde paniğe yol açtı.

Higuerote Havalimanı'nın yoğun bombardımana maruz kaldığı kaydedildi. Patlamaların ardından büyük bir askeri üssün bulunduğu güney kesimler de dahil olmak üzere kentin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığı belirtildi.

CBS News'e göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi yetkilileri, Venezuela'daki patlama ve uçaklarla ilgili haberler konusunda bilgi sahibi olduklarını söyledi. Öte yandan Beyaz Saray, konuya ilişkin yorum taleplerine yanıt vermedi.

Venezuela saldırılardan hemen sonra seferberlik ilan ettiğini duyurdu.

"SALDIRININ AMACI KAYNAKLARI ELE GEÇİRMEK"

Venezuela yönetimi, "Bu (ABD) saldırının amacı, Venezuela'nın stratejik kaynaklarını, özellikle petrol ve madenlerini ele geçirmektir." açıklamasını yaptı.

GÖZLER VENEZUELA'DAKİ YER ALTI ZENGİNLİKLERİNE ÇEVRİLDİ

Saldırıların ardından akıllara Venezuela'da bulunan yer altı zenginlikleri geldi.

Venezuela, devasa altın rezervleri ve petrol yataklarıyla dünya kaynak zenginliği açısından önemli bir konumda.

Altın sektörünün kamulaştırılmasının ardından Venezuela hükümeti, ekonomisini yeniden yapılandırarak yer altı zenginliklerini daha etkin bir şekilde kontrol etmeyi hedefliyor.

VENEZUELA'NIN GİZLİ HAZİNESİ: DEVASA ALTIN YATAKLARI

Venezuela'nın derinliklerinde saklı olan muazzam altın yatakları, sadece enerji değil, en değerli madenlerle de dolu. Latin Amerika'nın incisi Venezuela, ABD'nin yakın takibinde bir hazineye dönüştü.

Venezuela, dünyanın yeraltı kaynakları bakımından en zengin ülkelerinden biri konumunda.

ABD'NİN GÖZÜNÜ DİKTİĞİ ZENGİNLİK

Venezuela, sahip olduğu devasa zenginlikleriyle günümüzde ABD’nin gözünü diktiği bir hazineye dönüştü.

Dünya Altın Konseyi'nin ülke raporlarına göre son yıllarda (2023–2024) Venezuela’nın toplam altın üretimi, 20-40 ton/yıl bandında raporlandı.

Venezuela Merkez Bankası’nın bilançosuna göre 2024 sonu itibarıyla ülke rezervlerinde tutulan altın miktarı yaklaşık 53 ton olarak raporlandı.

JEOPOLİTİK ANLAMDA KRİTİK KONUMDA

Latin Amerika’nın devasa yer altı zenginlikleri bakımından öne çıkan Venezuela, Washington’ın jeopolitik hesaplarında yıllardır kritik bir konumda bulunuyor.

ABD’nin, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle Karayipler ve Pasifik’e gönderdiği savaş gemileri, bölgedeki askeri gerilimi artırdığı için dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro başta olmak üzere üst düzey yetkililer, ABD’nin bu hamlesini Venezuela'nın yer altı kaynaklarına göz dikmek olarak nitelendiriyor.

KANITLANMIŞ PETROL REZERVİNDE İLK SIRADA

Petrol denince akla gelen ilk ülkelerden biri olan Venezuela, topraklarının altındaki yalnızca enerji kaynaklarıyla değil, dünyanın en değerli madenlerinden oluşan yer altı zenginlikleriyle de biliniyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) verilerine göre, Venezuela’nın günlük petrol üretimi, 2025 yılı itibarıyla ortalama 1 milyon varil düzeyinde seyrediyor.

Venezuela, 303 milyar 200 milyon varil kanıtlanmış petrol rezerviyle dünyada ilk sırada yer alıyor.

Ülkenin batı ve orta bölgelerinde özellikle Orinoco Kuşağı ve Maracaibo Gölü çevresinde çıkarılan petrol, Venezuela ekonomisinin temelini oluşturuyor.

PETROL İHRACATINDAN 17,5 MİLYAR DOLAR GELİR

Venezuela Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) verilerine göre, ülke 2024 yılında petrol ihracatından yaklaşık 17,5 milyar dolar gelir elde etti.

DOĞALGAZ REZERVLERİ

Doğalgaz rezervleri bakımından da dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Venezuela, 201 trilyon fit küp (TCF) rezervle küresel sıralamada 8. sırada bulunuyor.

Ülkenin doğalgaz rezervlerinin çoğu, kuzeydoğu kıyı şeridinde yer alan Paria Yarımadası, Sucre ve Delta Amacuro bölgelerinde yoğunlaşıyor. Bu sahalar, Karayip Denizi ve Atlas Okyanusu’na açılan stratejik alanlarda bulunuyor.

POTANSİYEL ALTIN REZERVİ 7 TONUN ÜZERİNDE

Venezuela Merkez Bankası (BCV) verilerine göre, ülke genelinde yer altında çıkarılmayı bekleyen potansiyel altın rezervinin 7 bin tonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

ALTIN SEKTÖRÜNDE 250 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Ülkedeki altın yatakları ise genellikle ülkenin güneydoğusunda, Bolivar eyaleti ve çevresinde yoğunlaşıyor.

Venezuela'da 250 binden fazla kişiye istihdam sağlayan altın sektörü, 2008'de dönemin Devlet Başkanı Hugo Chavez’in kararıyla diğer madencilik faaliyetleriyle birlikte kamulaştırıldı.

Bu adımla hükümet, ülkenin yer altı zenginlikleri üzerindeki tam kontrolü yeniden ele geçirmeyi hedefledi.

VENEZUELA'NIN BAŞLICA YER ALTI KAYNAKLARI

Ekolojik Madencilik Geliştirme Halk Gücü Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki başlıca yer altı kaynakları demir, bakır, boksit, kömür, nikel, kalton, altın, elmas, çinko ve titanyum olarak sıralanıyor.

Bu mineraller, Venezuela’nın ekonomik ve stratejik açıdan önem taşıyan kaynaklarını oluşturuyor.

Petrol rezervleriyle dünya birincisi olan ülke, diğer mineraller açısından da bölgesel ve küresel düzeyde önemli bir potansiyele sahip.

Bu doğal kaynakların çıkarılması, işlenmesi ve ticareti, ülkenin ekonomik durumu, dış borçları ve siyasi ilişkileri açısından kritik bir rol oynuyor.

ZENGİN BİR BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ

Venezuela, yer altı zenginliklerinin yanı sıra coğrafi konumu sayesinde son derece zengin bir biyolojik çeşitliliği de barındırıyor. Bu özelliğiyle dünyada "mega-çeşitli" ülkeler arasında yer alıyor.

VENEZUELA’DAKİ BAŞLICA ALTIN YATAKLARI

-ARCO MİNERO DEL ORİNOCO

Alan: yaklaşık 111 bin 800-112 bin kilometrekare (Güneydoğu Venezuela, büyük ölçüde Bolívar ve Amazonas eyaletleri).

Hükümetin ve bazı değerlendirmelerin iddiası: AMO içinde binlerce tona (sıkça alıntılanan rakam: yaklaşık 7 bin ton altın sertifikalanabilir potansiyele sahip,

-EL CALLAO (BOLÍVAR EYALETİ)

Jeolojik çalışmalar ve literatürde El Callao bölgesinin toplam endowmanı (altın yatakları toplamı) için 2 bin ton Au gibi yüksek rakamlara referanslar buluyor.

-LAS CRİSTİNAS / LAS BRİSAS

Tarihsel teknik raporlar ve şirket beyanlarında Las Cristinas / Brisas projeleri için on milyonlarca ons seviyesinde kaynak/rezerv tahminleri var.

-GUYANA SHİELD LO INCREÍBLE, KİLOMETRE-88 GİBİ SAHALAR

Güneydoğu Venezuela’daki Guayana Shield jeolojik kuşağı çok sayıda lode ve masif altın sahası içeriyor. Bölgedeki geçmiş ve potansiyel kaynaklar onlarca ila yüzlerce ton seviyesinde projeksiyonlar veriyor.