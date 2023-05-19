Salgın tehlikesi kalktı, kongreler hız kazandı! İstanbul, bu yıl 19 milyon turist hedefliyor İstanbul kongre turizmi konusunda da liderliğini koruyor. İTO Başkanı Avdagiç, yeni bir açıklama yaparak İstanbul'un yılın kalan aylarında 45 bin 777 kongre turistini garantilediğini duyurdu.

AA

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) iştiraki İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nun (ICVB) da destek verdiği, katılımcı sayıları 300 ile 25 bin arasında değişen en az 36 uluslararası kongre, bu yıl İstanbul’da gerçekleştirilecek.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'da yılın kalan aylarında yapılacağı kesinleşen kongrelere en az 45 bin 777 kongre turistinin katılacağını belirterek, "Böylece İstanbul, kongre turizminde önemli bir rakamı garantiledi. Bu katılımcıların kişi başı harcamalarının toplamının yaklaşık 140 milyon euro olacağını hesaplıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avdagiç'e göre İstanbul’un turizm başarısında hava ulaşımındaki başarısı çok etkin.

"2023 yılı baharı turizm açısından iyi geçti"

2023 yılı baharının turizm mevsimi için herkese çok olumlu sinyaller verdiğine dikkati çeken Avdagiç, şöyle devam etti:

Aslında bunun İstanbul için ilk olumlu işaretleri, 2022 yılı turizm verilerinin açıklanmasıyla gelmişti. İstanbul, 2022 yılında turizm sektöründe hem yerel, hem de küresel alanda birçok rekora imza attı ve birçok listede ilk 10’a yerleşti. Dünyaca ünlü seyahat dergisi Global Traveller tarafından 'Avrupa’nın En İyi Tatil Destinasyonu' olarak seçildik. Yine dünyaca ünlü haber kanalı CNBC’nin 'Ölmeden Önce Görülmesi Gereken 7 Şehir' listesinde yer aldık.

Yılın en büyük katılımcılı kongresi 22 Mayıs'ta

Şekib Avdagiç, bu yılın en büyük toplantısının 22 Mayıs'ta 25 bin katılımcılı IEEE PES Üretim, İletim ve Dağıtım Uluslararası Konferansı ve Sergisi olacağını belirterek, zirvenin İstanbul'a kazandırılmasında ICVB'nin de çaba gösterdiği bildirdi. Avdagiç, zirveye elektrik, enerji, bilişim ve finans gibi çeşitli sektörlerden şirketlerin katılacağının bilgisini paylaştı.

"İstanbul için bu yıl hedeflediğimiz turist sayısı 19 milyon"

İstanbul’un 2023’ün ilk çeyreğinde 3 milyon 480 bin 630 yabancı misafir ağırladığı belirten Avdagiç, şunları kaydetti: