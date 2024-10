Haberler



Ekonomi



Samsun Kasaplar Odası: Gıda sektörünün en ucuz ürünü kırmızı et

Samsun Kasaplar Odası: Gıda sektörünün en ucuz ürünü kırmızı et Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, bir restoranda yenen 100 gramlık et yemeğine verilen para ile kasaptan alınan 1 kilo kırmızı etin fiyatının aynı olduğu savunarak, Türkiye’deki en ucuz gıda sektörü ürününün "kırmızı et" olduğunu iddia etti.