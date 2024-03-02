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Samsun'da esnafın kart isyanı: Cebimize para girsin

Samsun'da esnafın kart isyanı: Cebimize para girsin Samsun'da bir çiğ köfte dükkanı sahibi, kredi kartı ile alışverişten bıktığı için müşterilerinden nakit rica ediyor.