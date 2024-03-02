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Günümüzde kredi kartlarıyla alışveriş revaçta. Cebin şişkinliğini almasından, alışveriş puanı kazandırmasına birçok avantajı nedeniyle alışverişlerde tercih ediliyor.
Ne var ki bazı esnaf, sürekli kredi kartı ile çalışmaktan şikayetçi.
"Allah rızası için nakit"
Samsun'da çiğ köfte dükkanı işleten bir esnaf, çareyi "Allah rızası için nakit" yazısıyla müşterilerinden nakit para istemekte buldu.
"Cebimize para girsin istiyorum"
Samsunlu esnaf ayrıca, nakit veren müşterilere de tulumba tatlısı ikramında bulunuyor.
"Kredi kartı ile çalışmaktan yoruldum, artık müşterilerimizden nakit istiyorum, cebimize para girsin" diyerek ricada bulundu.
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