Samsun'da Mert Irmağı Islahı Projesi'nin ilk adımı atıldı Mert Irmağı Islahı Projesi, DSİ'nin Türkiye'nin dört bir yayında süren projelerinden biri. Samsun'da atılan temelle birlikte bölgedeki taşkın tehlikelerinin önüne geçmesi planlanıyor.

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AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, taşkınların, depremlerden sonra can ve mal kaybının en fazla olduğu afetler olarak öne çıktığını hatırlattı.

Suyun yaşamsal ve son derece önemli olduğunu vurgulayan Yumaklı, tarım, enerji, hizmet, günlük hayatı ve bütün faaliyetler için suyun, temel bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Sel ve taşkınları doğal afetler olarak niteleyebileceklerine işaret eden Yumaklı, şöyle devam etti:

Ancak yerleşim yerlerinin uygun seçilmemesi, farklı nehir yataklarının taşkın tesislerine yapılan tekniğe aykırı müdahaleler, yetersiz kesitlere sahip köprüler gibi aslında insanın hayatını kolaylaştırmak için yaptığı birtakım şeyler, doğal afetleri maalesef kendi ellerimizle oluşturmamıza da sebep olmakta bazen ve afete dönüştürmektir. Son yıllarda özellikle iklim değişikliği sebebiyle yağışların rejiminin değişmesi sebebiyle önceki yıllara nazaran çok farklı yağış biçimlerini görüyoruz. Bundan sonra da devam edeceğinin hepimiz tarafından bilinmesi gerekir.

"Taşkınlarla mücadele kavramının hepimiz tarafından benimsenmesi gerekir"

Dolayısıyla daha sık ve daha şiddetli yağışlar, taşkın hadiselerinin bizleri etkilemesi için yeterli sebebe neden olmaktadır. Tüm bu faktörleri birlikte değerlendirdiğimizde taşkınlarla mücadele kavramının hepimiz tarafında benimsenmesi ve gereğinin yerine getirilmesi gerekir.

"10 binin üzerinde taşkın tesisi inşa edildi"

DSİ'nin Türkiye'de bugüne kadar 10 binin üzerinde taşkın tesisi inşa ettiğine dikkati çeken Yumaklı, şöyle konuştu:

Sadece yerleşim yerlerine değil, tarımsal arazilerin, bu da yaklaşık 2 milyon hektarlık alan, zararlardan korumak için bu tesisler inşa edildi. Mert Irmağı, yerleşim alanları, sanayi tesisleri, alışveriş merkezlerinin bulunduğu şehrin en yoğun alanlarının, Samsun-Ordu kara yolundan geçerek Karadeniz'e dökülüyor. Dolayısıyla burada meydana gelen taşkınların her açıdan zarara sebep olduğu ve olacağı aşikar. Nitekim 2012 yılında maalesef 7 vatandaşımız bunun yan kollarından biri olan Yılanlı Deresi havzasında meydana gelen taşkın sebebiyle hayatını kaybetti. Bugün temelini attığımız bu proje, 2 milyar lira gibi bir bütçeye sahip. Bu bütçe, sadece taşkın için değil, belediyemizin yapacağı rekreasyon alanları ve benzeri çalışmalarla şehir merkezinin daha estetik, daha güzel olmasına sebep olacak.

"Vezirköprü Ovası Sulama Projesi'nin sonuna gelindi"

Bakan Yumaklı, Vezirköprü Ovası Sulama Projesi'nin de sene sonuna kadar bitirileceğini sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)