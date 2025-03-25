Samsung Electronics'i üzen veda! Üst Yöneticisi Han Jong-Hee hayatını kaybetti

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Samsung Electronics'in Eş Üst Yöneticisi (Eş CEO) Han Jong-Hee, hayatını kaybetti.

Han Jong-Hee, zorlu küresel ekonomik ortamda yaşananların üzerinden gelmek için çaba sarf ederken kalbine yenik düştü.

Samsung Electronics tarafından yapılan açıklamada, şirketin tüketici elektroniği ve mobil cihazlar bölümünün başında bulunan 63 yaşındaki Han'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, Han'ın "zorlu bir iş ortamında" şirketin büyümesine katkıda bulunduğu ifade edilerek "Bu zor zamanda en derin taziyelerimiz ailesi ve sevdikleriyle birlikte." denildi.

KURUMDA 37. YILIYDI

37 yıldır Samsung için çalışan Han, 2022'den bu yana şirketin başkan yardımcılığı ve Eş Üst Yöneticisi görevini yürütüyordu.

GEÇEN HAFTA ÖZÜR YAYINLAMIŞTI

Han, geçen hafta yatırımcılarla yaptığı yıllık toplantıda, Samsung hisselerinin performansından dolayı özür dilemiş ve büyük ekonomilerin politikalarındaki belirsizlikler nedeniyle bu yılın zorlu olabileceği uyarısında bulunmuştu.