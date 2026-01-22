Samsung’dan vRAN ile 6G’ye giden yolda tarihi adım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsung Electronics, Intel Xeon 6700P-B işlemci serisiyle desteklenen sanallaştırılmış RAN (vRAN) çözümüyle, ABD’nin birinci sınıf operatörlerinden birinin canlı ticari ağında sektörün ilk ticari aramasını başarıyla tamamladı.

Bu önemli başarı, Samsung’un 2024 yılında Intel Xeon 6 SoC ile laboratuvar ortamında gerçekleştirdiği ilk uçtan uca aramanın devamı niteliğini taşıyor.

CANLI TİCARİ AĞDA İLK VRAN ARAMASI

Birinci sınıf bir ABD operatörünün ticari ağında gerçekleştirilen testlerde, Intel’in en yeni Xeon 6 SoC işlemcisiyle çalışan Samsung’un bulut tabanlı vRAN çözümü; Hewlett Packard Enterprise’ın (HPE) ticari kullanıma hazır sunucularında (COTS) ve Wind River’ın bulut platformunda devreye alındı. Intel Xeon 6 SoC’nin piyasaya sunulmasından yalnızca birkaç ay sonra gelen bu gelişme, tek sunuculu vRAN dağıtımlarının yeni nesil ağlar için uygulanabilirliğini ortaya koydu.

TEK SUNUCUDA DAHA FAZLA GÜÇ VE VERİMLİLİK

Samsung’un yapay zekâ destekli vRAN çözümü, normalde birden fazla sunucu gerektiren mobil çekirdek, radyo erişimi, aktarım ve güvenlik gibi yazılım tabanlı ağ fonksiyonlarını tek bir sunucuda birleştirebiliyor. Bu yaklaşım; saha yapılandırmalarını sadeleştirirken, ağın güç tüketimini, sermaye harcamalarını (CAPEX) ve işletme maliyetlerini (OPEX) önemli ölçüde azaltıyor. Aynı zamanda operatörlerin AI-RAN ve yapay zekâ tabanlı hizmetleri daha hızlı ve esnek şekilde devreye almasını sağlıyor.

6G İÇİN YAPAY ZEKÂ ODAKLI ALTYAPI

Samsung’un vRAN çözümü; Intel Advanced Matrix Extensions (Intel AMX), Intel vRAN Boost ve 72 adede kadar çekirdeği destekleyen Intel Xeon 6 SoC ile çalışıyor. Bu yeni mimari, önceki nesillere kıyasla yapay zekâ işlem kapasitesi, bellek bant genişliği ve enerji verimliliğinde kayda değer iyileştirmeler sunuyor.

“6G’YE GİDEN YOLUN TEMELİNİ ATIYORUZ”

Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Ağ İş Birimi Ar-Ge Başkanı June Moon, gelişmeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

Bu başarı, en yeni teknolojilerin gerçek dünyadaki canlı ağ koşullarında kullanıma hazır olduğunu kanıtlıyor. Tek sunuculu vRAN dağıtımlarının, operatörlerin talep ettiği performans ve güvenilirlik standartlarını karşıladığını görüyoruz. Daha sürdürülebilir ve uygun maliyetli ağlar kurarken, uçtan uca yazılım odaklı çözümlerimizle 6G’ye hazırlanmanın temellerini atıyoruz.

INTEL: DAHA DÜŞÜK MALİYET, DAHA YÜKSEK PERFORMANS

Intel Network & Edge Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Cristina Rodriguez ise, “Intel Xeon 6 SoC, yapay zekâ yeteneklerini ve vRAN özelliklerini yerleşik olarak hızlandırarak operatörleri geleceğe hazır ağ altyapılarıyla buluşturuyor. Samsung, HPE ve Wind River iş birliği sayesinde güç tüketimi ve toplam maliyet azalırken inovasyon da hızlanıyor.” dedi.

SEKTÖR İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Recon Analytics Direktörü ve Analisti Daryl Schoolar, canlı ağda başarıyla tamamlanan ilk aramanın sektör açısından kritik bir eşik olduğunu vurgulayarak, “Samsung, yeni nesil işlemciler üzerinde çoklu ağ işlevlerinin çalışabildiğini kanıtladı. Bu başarı, teorik kazanımları pratik, ölçeklenebilir ve yapay zekâ odaklı ağ inovasyonlarına dönüştürdü.” değerlendirmesinde bulundu.

SAMSUNG NETWORKS’TEN UÇTAN UCA GELECEK VİZYONU

Samsung Networks; yonga setlerinden telsiz teknolojilerine, çekirdek ağlardan özel ağ çözümlerine kadar uzanan uçtan uca 5G ve vRAN portföyüyle sektörde öncü rol üstleniyor. RAN, vRAN, Open RAN, AI-RAN ve yapay zekâ destekli otomasyon çözümleriyle Samsung, 6G ve ötesine uzanan yeni nesil ağların kapılarını aralıyor.