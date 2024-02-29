Samsun'un Bafra Ovası'ndan beyaz lahana hasadı başladı! 200 bin ton bekleniyor Samsun'da alüvyon açısından zengin Bafra Ovası'nda beyaz lahana hasadı sonunda elde edilecek rekolte beklentisi belli oldu.

AA

Kışlık sebzede önemli üretim merkezlerinden Samsun sınırlarındaki Bafra Ovası'nda beyaz lahanada yaklaşık 200 bin ton rekolte bekleniyor.

Kızılırmak Nehri'nin beslediği ovada, 2023 yılı ağustos ayında 27 bin dekar alana hibrit ve normal beyaz lahana ekimi yapıldı.

Beyaz lahananın diğer adı "kelem"

Bafra Ovası'nda ekilen, yörede "kelem" olarak adlandırılan beyaz lahanada 2024 yılı nisan ayında hasat tamamlanacak.

"Dönüm başına 5 ile 10 ton arasında verim"

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, ovada dönüm başına beyaz lahanada 5 ile 10 ton arasında verim alındığını belirterek şöyle konuştu:

Toplamında ovamızdan yaklaşık 200 bin ton rekolte beklentimiz var. Sezon başlarken fiyatlar normal gitti, hava şartları ve iklim değişikliğinden dolayı kışın ortasındayız, havalar çok sıcak, fiyat düşük, satışlarımız azaldı.

Lahanalar büyükşehirlere gidiyor

Aşçı, ovada yetiştirilen lahanaların Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize gibi Karadeniz sahil kısmının tamamı ile Ankara, Bursa ve İstanbul gibi büyükşehirlere gönderildiğini aktardı.

Sebze üreticileri destek talep ediyor

Tarımda maliyetlerin yüksek olduğunu, zor şartlar altında üretim gerçekleştirdiklerini dile getiren Adem Aşçı, sebze üreticilerine de destek verilmesini, yerli tohumun teşvik edilmesini istediklerini sözlerine ekledi.

"Bir dahaki sene inşallah fiyatların daha iyi olacağını umut ediyoruz"

Karaburç Mahallesi'nde tarımla uğraşan Uğur Bektaş ise öyle konuştu:

On beş dönüm arazime kelem ekimi yaptım. Ağustosta ekimini yaptığımız kelemin hasadını yapıyoruz. Umduğumuzu bulamadık. Bir dahaki sene inşallah fiyatların daha iyi olacağını umut ediyoruz. Tüm çiftçilerimizin işleri hayırlı gitsin.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)