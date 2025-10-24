Sanayi sektöründen 9 aylık ihracat rekoru

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin ihracatı, genel anlamda rekorlar kırarak yoluna devam ediyor.

Türk ürünlerine dünyanın dört bir yanından talep geliyor.

Türkiye'nin ihracatında özellikle sanayi sektörü, dikkati çekici bir performans sergiliyor.

İhracatçılara 5 puanlık kurumlar vergisi muafiyeti verilmesi ve özellikle emek yoğun sektörlerde verilen işçi başına 2 bin 500 lira istihdam desteğinin yıl başından bu yana devam etmesi de özellikle sanayi sektörünün dış satımı üzerinde olumlu etkiye sahip oldu.

Türkiye'nin ihracatına, uluslararası anlaşmalardan sektörel ticaret heyeti görüşmelerine kadar birçok çalışma katkı sağladı.

9 AYDA YÜZDE 4,1 ARTIŞ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artarak 200,6 milyar dolara yükseldi.

Türk sanayi sektörü de 143,2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracatını gerçekleştirdi.

Yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artan sanayi ihracatının, Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 71,4 oldu.

SANAYİ BÜNYESİNDEKİ 6 SEKTÖR İHRACAT REKORU KIRDI

Sanayi bünyesinde faaliyet gösteren 15 sektörden 6'sı ihracat rekoru kırdı.

Otomotiv endüstrisi 30,2 milyar dolar, elektrik ve elektronik 12,9 milyar dolar, mücevher sektörü 6,2 milyar dolar, savunma ve havacılık sanayii 6 milyar dolar, iklimlendirme sanayii 5,4 milyar dolar ve gemi yat ve hizmetleri de 1,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-eylül ihracatını gerçekleştirdi.

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİSİNDE YÜZDE 39,37LÜK ARTIŞ

Yılın 9 ayında savunma ve havacılık sanayii yüzde 39,3, mücevher sektörü yüzde 14,3, otomotiv endüstrisi yüzde 12,3, gemi yat ve hizmetleri yüzde 8,7, elektrik ve elektronik yüzde 5,7 ve iklimlendirme sanayii de yüzde 3,2 ihracat artışı kaydetti.

REKOR KIRAN SEKTÖRLERDE AVRUPA ÜLKELERİ ÖNE ÇIKTI

Sanayi bünyesinde rekor kıran sektörlerde Avrupa ülkeleri öne çıktı.

Almanya'ya otomotiv endüstrisi 4,9 milyar dolarlık, iklimlendirme sanayi 571,7 milyon dolarlık, Norveç'e gemi yat ve hizmetleri 264,6 milyon dolarlık, Birleşik Krallık'a elektrik ve elektronik sektörü 1,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde mücevher sektörü ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 2,3 milyar dolarlık dış satıma imza attı.

"İHRACATINI ARTIRAN SEKTÖRLERİN TOPLAM İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 70 SEVİYESİNDE"

Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü Prof. Dr. İbrahim Ünalmış, belli sektörlerde ihracat artışlarının dikkat çektiğini söyledi.

Genele bakıldığında ihracatı azalan sektörlerin toplam içindeki payının yüzde 30'a yakın olduğunu belirten Ünalmış, "İhracatını artıran sektörlerin toplam içindeki payının ise yüzde 70 seviyesinde bulunduğunu söyleyebiliriz." dedi.