Sanayi üretimi martta aylık yüzde 3,4 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre mart ayı sanayi üretim endeksi değişimleri olumlu gelişme gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mart ayında, bir önceki aya göre yüzde 3,4 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi martta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 yükseldi.

YILLIK DEĞİŞİM

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde martta, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,1 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 2,7 azalış gerçekleşti.

AYLIK DEĞİŞİM

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde martta, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 8,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 azaldı.