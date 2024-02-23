Sanayicinin işçi eksiği isyanı: Mühendis masabaşı için düşük maaş tercih ediyor Personel eksikliği çektiklerini söyleyen sanayici Bekir Topuz, açığı kapatmak için mühendislere yüksek maaşla makine başında iş teklifi yaptıklarını fakat mühendislerin bunu masabaşı için reddettiklerini söyledi.

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Sanayi sektöründe eleman açığı gündemde...

Özellikle son yıllarda sanayiciler, çalıştıracak nitelikli eleman bulunmadığından yakınıyor.

Öyle ki bu durum, iş beğenmeme-işsizlik tartışmalarını alevlendiriyor.

Sokak röportajlarına bile konu olan durum hakkında sektör içinden yeni bir açıklama geldi.

İşçi açığını kapatmak için mühendislere yüksek maaşlı teklif

Hürriyet'e konuşan Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSİD) Başkanı Bekir Topuz, konu hakkında bilgi verdi.

Personel eksikliğinin zirve yaptığını söyleyen Topuz, açığı kapatmak için mühendislere makine başında iş teklifi yaptıklarını söyledi.

Fabrikalarda mühendise 25 bin lira, işçiye ise 35 bin lira verdiklerini belirten Topuz, yüksek maaş teklifine rağmen mühendislerin işçilerin yaptığı işi yapmayı reddettiklerini belirtti.

"Mühendis 'benim işim masada oturmak' diyor"

Topuz şöyle konuştu: