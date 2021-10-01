Sanayide doğalgaz tüketimine yüzde 15 zam

Ekim tarifesinde konut aboneleri için doğalgaza zam yapılmazken, sanayi ve elektrik üretim santralleri için yüzde 15'lik fiyat artışına gidildi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin internet sitesinden açıkladığı tarifeye göre konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uygulanan satış fiyatı bir önceki ayın tarifesine göre değişmedi ve bin metreküp doğalgaz için 1.488 lira olarak belirlendi.

SANAYİDE DOĞALGAZA YÜZDE 15 ZAM

Ekim ayı sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife ise önceki tarifeye göre bin metreküp doğalgaz için yüzde 15 artışla 2 bin 358 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı bin metreküp doğalgaz için ise yüzde 15 artışla 2 bin 724 lira oldu.

KONUTTA OCAK'TAN BU YANA YAPILAN ZAMLAR

Konut doğalgaz tarifesi, 1 Ocak 2021'den itibaren 2021 yılı haziran ayına kadar her ay yüzde 1'er ve 1 Temmuz 2021 tarihinde ise yüzde 12 oranında zamlanmıştı.