Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Güneydoğu'da hızla büyüyen seracılık sektörü, bölge çiftçilerine ekonomik açıdan yeni fırsatlar sunarken, tüketicilere de yılın her döneminde taze sebze temin edilmesini sağlıyor.

Şanlıurfa'da da seracılık faaliyetleri de hızla yaygınlaşıyor.

Kent genelinde 473 çiftçi sera tarımı yaparak sebze üretimine katkı sağlıyor.

KIRSAL KESİMDEN SERACILIĞA İLGİ BÜYÜK

Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan çiftçiler, kendi arazilerinde birer, ikişer, dönüm seralar kurarak domates, biber, salatalık ve patlıcan yetiştiriciliğine yöneliyor. Bu seralar genellikle aile işletmeleri tarafından yönetiliyor.

SERA ÜRÜNLERİ PİYASAYA ERKEN GİRİŞ YAPIYOR

Seralarda erken ilkbaharda fide dikimi yapılıyor ve yaklaşık 40 gün içinde ürünler gelişmeye başlıyor. Açık tarla şartlarında henüz ürün bulunmazken, seralarda yetişen sebzeler piyasaya erken giriş yaparak yüksek fiyatlardan alıcı buluyor.

Dönüm başına elde edilen verimin ise açık tarla üretimine göre oldukça yüksek olduğu bildirildi.

"BU ÜRÜNLER DAHA İYİ"

Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Tekçe, seracılığın avantajlarına dikkat çekerek, "Son zamanlarda seracılık yaygınlaşmaya başladı. Herkes kendi arazisinde, birer, ikişer dönüm sera kurmaya başladı. Bu seralarda erken ilkbaharda ekim yapılıyor ve piyasada ürün yokken, pazara ürün sürülüyor. Dolayısıyla bu ürünler daha iyi para ediyor. Bu seralarda domates, salatalık, biber, patlıcan özelikle ekiliyor" dedi.

"İYİ BİR İŞTİR, KAZANÇLIDIR"

Seracılıkla uğraşan üreticilerden Celal Karataş, seracılığın kazançlı bir iş olduğunu vurgulayarak, "Tüm çiftçilerin seracılık yapmasını isterim. İyi bir iştir, kazançlıdır" şeklinde konuştu.

"KAZANCI YÜKSEK, VERİMİ YÜKSEK"

Üretici Veysel Akkuş ise "Burada salatalık ekiyoruz. Bir dönümlük serada ekimi yapıyoruz. Kazancı yüksek, verimi yüksek" ifadelerini kullandı.