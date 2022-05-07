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    Sarp Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu çileye dönüştü

    Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı’nda tır kuyruğu devam ediyor. Gürcistan'ın Türk plakalı tırları bekletmesi de tır kuyruğunun uzamasına neden oluyor.
    • 07.05.2022 - 11:08
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    Sarp Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu çileye dönüştü

    Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan en önemli sınır kapısı olan Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı’nda tır kuyruğu var.

    Nedeni ise hem artan ihracat hem de Gürcistan'ın Türk plakalı tırları bekletmesi…

    3-5 gün bekliyorlar

    Tır sürücüleri Sarp Sınır Kapısı’ndan geçmek için ortalama 3 ile 5 gün beklemek zorunda kalıyor.

    Sınırın öbür tarafında yüklerini boşaltan nakliyeciler, dönüş yolunda Gürcistan’a geldiklerinde farklı bir muameleyle karşılaşıyor.

    Sarp Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu çilesi VİDEO

    Gürcü plakalı tırlar durdurulmuyor

    Kolluk kuvvetleri Türk plakalı tırların geçişlerine izin vermezken, Gürcü plakalı tırların durdurmadan geçmelerini sağlıyor.

    Ortalama 5 gün bekledikten sonra ülkelerine girebilen tır sürücüler büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade ediyor.

    Yol kenarında perişan bir halde bekletildiğini ifade eden tır sürücüleri yaşadıklarını videoya alarak Türk yetkililere iletiyor.

    Sarp Sınır Kapısı nda tır kuyruğu çileye dönüştü #1

    “Nakliyecilerimiz, Gürcistan’da ikinci vatandaş muamelesi görüyor”

    Konuyla ilgili İHA'ya açıklama yapan Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek “Bir yıl önce İran-Türkmenistan Lütfü Abat Gümrük Kapısı’nın kapanması ile İran üzerinden Türkiye Cumhuriyetlerine giden tüm araçların ağırlıkla bu tarafa yani Çıldır Aktaş’a ve Sarp Kara Hudut Kapısı’na yönelmiş olmaları yoğunluğu artırdı.

    Nakliyecilerimiz, Gürcistan’da ikinci vatandaş muamelesi görüyor. Yani Gürcistan öncelikle kendi araçlarına yol veriyor. Başta Türkler olmak üzere yabancı uyruklu tırları, tır parklarında ve çevre yollarında bekletiyor. Bu da bir mağduriyet oluşturuyor, rekabetimizi ve ticaretimizi olumsuz etkiliyor.” dedi.

    Sarp Sınır Kapısı nda tır kuyruğu çileye dönüştü #2

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