Şartları açıklandı! Üç kamu kuruluşunda toplam 1.360 kişi istihdam edilecek Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve TÜBİTAK'ta görev yapmak üzere eleman alımı yapılacağı açıklandı.

AA

Üç farklı kamu kurumu eleman alımı yapacağını duyurdu. Konuya ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kurumlar; alınacak personelin çalışacağı bölümleri, kaç kişi alınacağını, başvuru adresleri ile birlikte başvuru tarihlerini paylaştı.

Buna göre Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 1.271 gelir uzman yardımcısı ile 50 devlet gelir uzman yardımcısı; Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na 8 denetçi ve 29 uzman personel ile TÜBİTAK'ın Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü'nde görev yapmak üzere 2 personel arayışı var.

Gelir İdaresi Başkanlığı'na gelir uzman yardımcısı

Gelir İdaresi Başkanlığı sınavla 1.271 gelir uzman yardımcısı alacak.

Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre 5 ili tercih edebilecek.

Başvurular, 15 Nisan'da başlayacak ve 25 Nisan Perşembe günü sona erecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı'na devlet gelir uzman yardımcısı

Kurum aynı zamanda 50 devlet gelir uzman yardımcısı istihdam edecek.

Sınava ön başvurular 7-13 Mart'ta, nihai başvurular ise 22-28 Mart'ta alınacak.

Her iki işe alım için giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na uzman ve denetçi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu da 8 denetçi ve 29 uzman personel alımı gerçekleştirecek.

Adaylar, sınava kurumun internet sitesinden (http://www.tkdk.gov.tr) elektronik başvuru yapacak.

Başvurular 29 Aralık'ta başlayacak ve 7 Ocak'ta sona erecek.

TÜBİTAK'a 2 personel

TÜBİTAK'ın Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü'nde görev yapmak üzere 2 personel istihdam edilecek.

İş başvuruları https://kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden 3 Ocak'a kadar yapılabilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)