Savunma ve havacılık ihracatında öne çıkan 10 firma açıklandı

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Türkiye savunma alanında geliştirdiği yerli çözümlerle dünyanın gözdesi konumuna geldi.

Sadece geliştirdiği sistemlerle Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamakta yetinmeyen sektör yaptığı ihracatı ile de göz dolduruyor.

Bu aşamada Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), geçen yıl en fazla ihracat yapan savunma ve havacılık firmalarını açıkladı.

İhracat rakamlarına hizmet ve diğer satışlar dahil edilmedi.

Türkiye'de geçen yıl savunma ve havacılık alanında en fazla ihracat yapan firmalar sırasıyla Baykar, TUSAŞ Havacılık, ASFAT, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), ARCA Savunma, TUSAŞ Motor, ASELSAN, RAM Dış Ticaret, ROKETSAN ve Samsun Yurt Savunma oldu.

BAYKAR LİSTENİN BAŞINDA

Buna göre, Baykar 1,8 milyar dolarlık ihracatla listenin ilk sırasında yer aldı.

Baykar'ı, 750 milyon dolarla TUSAŞ Havacılık, 644 milyon dolarla ASFAT takip etti.

Listede yer alan MKE 610 milyon dolar, ARCA Savunma 600 milyon dolar, TUSAŞ Motor 390 milyon dolar, ASELSAN 217 milyon dolar, RAM Dış Ticaret (Otokar) 193 milyon dolar, ROKETSAN 179 milyon dolar ve Samsun Yurt Savunma 166 milyon dolarlık ihracata imza attı.

"ÜRETTİĞİ TEKNOLOJİLERLE DÜNYADAKİ HARP DOKTRİNİNİ DEĞİŞTİREN TÜM FİRMALARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

SSB Başkanı Haluk Görgün, X'teki paylaşımında, "Başarı hepimizin, gurur Türkiye'nin. Bugün Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatında öncü rol üstlenen 10 büyük firmamızı gururla açıklıyoruz. Küresel sahnede bayrağımızı dalgalandıran bu firmalar, ortak aklın, sinerjinin ve inovasyon kültürünün sektörümüzdeki bir yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRK SAVUNMA SANAYİİ ÜRETTİĞİ TEKNOLOJİLERLE HARP DOKTRİNİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Ürettiği teknolojilerle dünyadaki harp doktrinini değiştiren tüm Türk savunma sanayii firmalarına teşekkür eden Görgün, şunları kaydetti: