Savunma ve havacılık ihracatındaki artış ağustosta da sürdü Ağustos ihracatı, dün 22,1 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ağustos ayı ihracatı olarak rekorla açıklandı. Bu ihracat artışına katkı sağlayan sektörlerden biri de 423 milyon dolarla "savunma ve havacılık sanayi" oldu.

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AA

Türkiye, kendi savunma araçlarını yerli ve milli imkanlarla gidermek için çıktığı yolda bugün 171 farklı ülkeye ihracat yapan bir güce sahip oldu.

Savunma ve havacılık sektörü, çıktığı yolda artan ihracat performansındaki yükselişi ağustos ayında da sürdürdü.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savunma ve havacılık sektörünün ağustos ayı ihracat performansını değerlendirdi.

AYLIK İHRACAT YÜZDE 12,6 ARTTI

Savunma ve havacılık ihracatı ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 artış kaydederek 423 milyon dolar olarak gerçekleşti.

8 AYLIK İHRACAT YÜZDE 9,8 YÜKSELDİ

Ayrıca sektörün 8 aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8'lik bir artış sergileyerek, 3 milyar 738 milyon dolar oldu.

"1 YILLIK SÜREDE İHRACAT YILLIK BAZDA YÜZDE 13,4 ARTTI"

Savunma ve havacılık ihracatının ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 artışla 423 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Görgün, şunları kaydetti:

Öte yandan 2024 yılının 8 aylık bölümünde savunma ve havacılık ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8'lik bir artış sergileyerek 3 milyar 738 milyon dolar olmuştur. Böylece geride bıraktığımız 1 yıllık süre zarfında ihracatımız yıllık bazda yüzde 13,4'lük bir artış kaydetmiştir.

TEMEL HEDEF

Savunma sanayisi olarak ihracat stratejisindeki temel hedefimiz, yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı bir artış trendi sağlamaktır. Şirketlerimizin belli bir bölgeye değil dünyanın neredeyse tamamına ihracat yapabiliyor olması, ihracat stratejimizdeki başarı yakaladığımız bir başka önemli hedefimiz olmuştur.

171 ÜLKEYE İHRACAT

Bu hedef doğrultusunda 2024 yılında, şirketlerimiz 171 farklı ülkeye ürün ihraç etmiştir. Önümüzdeki dönemde Savunma Sanayii Başkanlığı olarak; hem büyük ölçekli şirketlerimizi hem de orta, küçük ölçekli işletme ve KOBİ'lerimizi kucaklayıcı bir yaklaşımla, ihracat yapan şirketlerimizin sayısını artırmak ve ihracatı tüm sektör için sürdürülebilir hale getirmek hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)