Abone ol: Google News

Şekerde 2026-2027 dönemi kotaları belli oldu

Türkiye şeker sektöründe 2026-2027 pazarlama yılı için kotalar belirlendi, A kotasında miktar 2 milyon 910 bin ton oldu.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 21.11.2025 09:22
Şekerde 2026-2027 dönemi kotaları belli oldu
  • 2026-2027 pazarlama yılı için Türkiye'nin şeker kotaları belirlendi.
  • A kotası 2 milyon 910 bin ton, pancar şekeri B kotası 99 bin 304 ton oldu.
  • Nişasta bazlı şeker kotası ise 72 bin 750 ton olarak kararlaştırıldı.

Şeker sektöründe önümüzdeki iki yıl boyunca pazarlama yılı için belirlenen kotalar, Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2026-2027 pazarlama yılı ülke toplam A kotası, 2 milyon 910 bin ton olarak tespit edildi.

PANCAR ŞEKERİ A VE B KOTASI

Pancar şekeri A kotası 2 milyon 837 bin 250 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 3,5'i olacak şekilde 99 bin 304 ton olarak belirlendi.

NİŞASTA BAZLI ŞEKER KOTASI

Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'ine karşılık gelen 72 bin 750 ton olarak kararlaştırıldı.

NİŞASTA BAZLI A VE B KOTASI

Ayrıca şirketlere tahsis edilen pancar şekerinde A ve B kotası ile NBŞ'de kota miktarları da kararda yer aldı.

Ekonomi Haberleri