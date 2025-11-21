Şekerde 2026-2027 dönemi kotaları belli oldu

- 2026-2027 pazarlama yılı için Türkiye'nin şeker kotaları belirlendi.
- A kotası 2 milyon 910 bin ton, pancar şekeri B kotası 99 bin 304 ton oldu.
- Nişasta bazlı şeker kotası ise 72 bin 750 ton olarak kararlaştırıldı.
Şeker sektöründe önümüzdeki iki yıl boyunca pazarlama yılı için belirlenen kotalar, Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 2026-2027 pazarlama yılı ülke toplam A kotası, 2 milyon 910 bin ton olarak tespit edildi.
PANCAR ŞEKERİ A VE B KOTASI
Pancar şekeri A kotası 2 milyon 837 bin 250 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 3,5'i olacak şekilde 99 bin 304 ton olarak belirlendi.
NİŞASTA BAZLI ŞEKER KOTASI
Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'ine karşılık gelen 72 bin 750 ton olarak kararlaştırıldı.
NİŞASTA BAZLI A VE B KOTASI
Ayrıca şirketlere tahsis edilen pancar şekerinde A ve B kotası ile NBŞ'de kota miktarları da kararda yer aldı.