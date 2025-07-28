Sektörlere göre gelir beyanları gündem oldu

Türkiye, ekonomi alanında uyguladığı politikalarla tek haneli enflasyon hedefiyle yoluna devam ediyor.

Bu süreçte kayıt dışılığın önüne geçilmesi adına da bir seferberlik başlatıldı.

Vergi konusunda ciddi denetimler gerçekleştirilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı Kanal 7 yayınında konuya ilişkin istatistiksel bilgiler verdi.

Vergi adaleti vurgusu yapan Şimşek, bazı sektörlerde hizmet veren grupların geçtiğimiz yıla ait aylık brüt gelir beyanlarını açıklayarak çarpıcı farklara dikkat çekti.

Şimşek'in açıkladığı bu resmi beyanlar tutarları bakımından tartışmalara neden oldu.

İşletmelerin neredeyse 1 günlük cirolarından bile düşük gelir beyanları sosyal medyanın da gündemine oturdu.

SEKTÖRLERE GÖRE GELİR BEYANLARI

Şimşek'in açıkladığı verilere göre sektörel beyanlar şu şekilde:

Aktör-aktrist-dublör : 157 bin 265 TL

Müzisyen-Ses sanatçısı-sunucu: 136 bin 900 TL

Eczacı: 66 bin 236 TL

Doktor: 61 bin 31 TL

Avukat: 33 bin 641 TL

Kuyumcu: 42 bin 360 TL

Restoran: 20 bin 329 TL

Bakkal-Market: 10 bin 149 TL

Minibüs şoförü: 8 bin 954 TL

Kadın kuaförü: 4 bin 729 TL

Erkek kuaförü: 3 bin 633 TL