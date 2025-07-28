Sektörlere göre gelir beyanları gündem oldu

Türkiye, ekonomi alanında uyguladığı politikalarla tek haneli enflasyon hedefiyle yoluna devam ediyor.
Bu süreçte kayıt dışılığın önüne geçilmesi adına da bir seferberlik başlatıldı.
Vergi konusunda ciddi denetimler gerçekleştirilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı Kanal 7 yayınında konuya ilişkin istatistiksel bilgiler verdi.
Vergi adaleti vurgusu yapan Şimşek, bazı sektörlerde hizmet veren grupların geçtiğimiz yıla ait aylık brüt gelir beyanlarını açıklayarak çarpıcı farklara dikkat çekti.
Şimşek'in açıkladığı bu resmi beyanlar tutarları bakımından tartışmalara neden oldu.
İşletmelerin neredeyse 1 günlük cirolarından bile düşük gelir beyanları sosyal medyanın da gündemine oturdu.
SEKTÖRLERE GÖRE GELİR BEYANLARI
Şimşek'in açıkladığı verilere göre sektörel beyanlar şu şekilde:
Aktör-aktrist-dublör : 157 bin 265 TL
Müzisyen-Ses sanatçısı-sunucu: 136 bin 900 TL
Eczacı: 66 bin 236 TL
Doktor: 61 bin 31 TL
Avukat: 33 bin 641 TL
Kuyumcu: 42 bin 360 TL
Restoran: 20 bin 329 TL
Bakkal-Market: 10 bin 149 TL
Minibüs şoförü: 8 bin 954 TL
Kadın kuaförü: 4 bin 729 TL
Erkek kuaförü: 3 bin 633 TL