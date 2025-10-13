Serbest bölgelerde 9 aylık ticaretin yarısını ihracat kaynaklı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, eylül itibarıyla Türkiye'de 19 serbest ticaret bölgesi bulunuyor.

Toplam 19 serbest bölgenin, bu yılın ocak-eylül dönemindeki ticaret hacmi 21 milyar 184 milyon dolar olarak hesaplandı.

İstihdama da katkı veren serbest bölgelerde, eylül sonu itibarıyla 92 bin 234 kişi çalışıyor.

Bu yılın 9 ayında, serbest bölgelerin ticaret hareketliliği ise "yurt içinden bölgelere" 2 milyar 423 milyon dolar, "bölgelerden yurt içine" 3 milyar 5 milyon dolar oldu.

Yurt dışından bölgelere gerçekleştirilen ticaret ise 6 milyar 500 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bölgelerden yurt dışına ticaret hacmi, söz konusu dönemde 9 milyar 256 milyon doları buldu.

TİCARETİN YARISI İHRACATA YÖNELİK

Böylece 21,2 milyar dolarlık ticaret hacminin yaklaşık yarısını, serbest bölgelerden gerçekleştirilen ihracatın oluşturduğu görüldü.

YAZILIMDAN MEDİKALE KADAR ÜRETİM VE TİCARET

Serbest bölgelerde yoğunluk yaşanan sektörler yazılım, yat ve gemi inşası, gemi tamir ve bakımı, medikal aletler, otomotiv, hazır giyim, deri ve AR-GE faaliyetleri olarak öne çıktı.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİNE GERÇEKLEŞEN TİCARET

Ocak-eylül dönemi itibarıyla serbest bölgelerin gerçekleştirdiği ticaret hareketleri ve hacimleri şöyle: