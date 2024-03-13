Döviz hareketlendi! Serbest piyasada dolar, euro, sterlin fiyatları Döviz, 13 Mart Çarşamba gününe yukarı yönlü hareketle başladı. Sabah saatlerinde zirveye çıkan dolar, 32,1020 liradan satılıyor. Ekonomistler dolardaki hareketliliği seçim öncesi bireysel alımların artmasına bağlıyor.

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Dolar/TL, yerel seçim öncesi artan lokal taleple yeni zirvesinde çıktı.

Hazine bu hafta dört ihale ile yaklaşık 41 milyar TL borçlandı. Dün açıklanan ödemeler dengesi verileri, cari açığın belirgin düşüş eğilimine girdiğini gösterdi.

Dolar karşısında Eylül 2023'ten beri kademeli olarak sınırlı değer kaybı yaşayan TL, seçim öncesinde artan bireysel taleple baskı altında kalıyor.

Bireysel talep genel seçimlerin gerisinde ancak etkisini koruyor

İşlemciler lokal döviz talebinin genel seçim dönemi ile kıyaslandığında oldukça sınırlı kaldığı görüşünde yine de piyasada süreç yakından takip ediliyor.

Dolar/TL, dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde günü tamamladı.

Dün doların satış fiyatı 32,0530 lira, euronun satış fiyatı ise 34,9800 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,0950 liradan, euro 35,0760 liradan güne başladı.

Dolar, 32,1020 lira

Serbest piyasada 32,0930 liradan alınan dolar, 32,1020 liradan satılıyor.

Dolar, düne göre 0,15 oranında artış gösterdi.

Euro, 35,0760 lira

35,0740 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,0760 lira olarak belirlendi.

Euro düne göre 0,26 yükseldi.

Sterlin 42,0031 lira

Serbest piyasada 41,7937 alınan sterlin 42,0031 liradan satılıyor.

Sterlin ise yüzde 0,04 oranında düşüş yaşadı.

Gecelik faizler yüzde 45 politika faizinin üzerinde

Ayrıca bankalar, kredi büyümesini sınırlama önlemleri kapsamında birey ve kurumların nakit avans limitlerini ve taksit sayılarını düşürdü. Tüm bu gelişmelerle gecelik faizler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 45 politika faizinin üzerinde yüzde 46,5 civarında oluşuyor.

"Oynaklık geçici"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, döviz piyasasındaki son dönemde görülen oynaklığın geçici olarak görülmesi gerektiğini söyledi.