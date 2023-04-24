Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar 19,4060 lira

AA
Toplam 3 gün süren Ramazan Bayramı'nın ardından piyasalar da açıldı.
Perşembe günü doların satış fiyatı 19,4030 lira, euronun satış fiyatı ise 21,2680 lira olmuştu.
Dolar 19,4060 lira
Serbest piyasada 19,4040 liradan alınan dolar 19,4060 liradan satılıyor.
Euro 21,3040 lira
21,3020 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,3040 lira olarak belirlendi.
Sterlin ise serbest piyasada 24,1596 liradan satışa sunuldu.
Doların beklentisi yükseldi
Bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa beklenti anketi yayınlandı. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinin nisan ayı sonuçlarında katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisinin bir önceki anket döneminde 22,91 lira iken, bu anket döneminde 23,15 lira oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de 23,52 liradan 24,08 liraya yükseldi.