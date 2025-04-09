Serbest piyasada döviz fiyatları! 9 Nisan'da dolar, euro ve sterlinde son durum

AA

Dün doların satış fiyatı 38,0010 lira, euronun satış fiyatı ise 41,5610 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,0050 liradan, euro 42,0320 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 38,0030 liradan alınan dolar, 38,0050 liradan satılıyor.

42,0300 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 42,0320 lira olarak belirlendi.

DÖVİZ FİYATLARI

Günün ilerleyen saatlarinde ise döviz fiyatları şöyle oldu:

Dolar: 38,0152 lira

Euro: 42,1149 lira

Sterlin: 49,0078 lira