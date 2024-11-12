Serbest piyasada döviz yatay seyirde, altın düşüşte

Haber Merkezi

Dün doların satış fiyatı 34,3440 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5990 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,3640 liradan, euro 36,6010 liradan güne başladı. Serbest piyasada 34,3620 liradan alınan dolar, 34,3640 liradan satılıyor.

36,5990 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,6010 lira olarak belirlendi.

ONS ALTIN ÜÇ GÜNDÜR DÜŞÜŞTE

ABD'de seçim belirsizlikleri giderilince güvenli limana duyulan ihtiyaç azaldı. Bu şartlarda altının ons fiyatı ise düşüşünü üçüncü güne taşıyarak 2 bin 605 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM ETTİ

Geçen hafta gram altın 3 bin lirayı, çeyrek altında 5 bin lirayı geçmişti. Ons altının düşüşünden etkilenen yurt içinde İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 2 bin 878 lira

Çeyrek altın: 4 bin 880 lira

Cumhuriyet altını: 19 bin 883 lira

Tüm altın: 19 bin 521 lira

Yarım altın: 9 bin 759 lira