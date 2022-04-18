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    Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığında görev değişimi

    Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığında görev değişimi

    Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı görevine İbrahim Ömer Gönül atandı.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 00:05
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 00:27
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    Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) görev değişikliğine gidildi.

    SPK Başkanlığına yardımcı getirildi

    2018 yılının Nisan ayında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na getirilen Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun yerine başkan yardımcısı olan İbrahim Ömer Gönül atandı.

    Başbakan vekilliğine Muttalip Ünal, üyeliğe de Yusuf Sünbül getirildi.

    İbrahim Ömer Gönül kimdir

    1973 yılında Ankara’da doğdu. Orta öğretimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde, yüksek lisansını Atılım Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı.

    İş hayatına Şekerbank T.A.Ş.’de başlamış olup Fon Yönetimi bölümünde para piyasaları uzman yardımcısı ve uzmanı olarak çalıştı.

    2004'te SPK'da göreve başladı

    2004 yılında Sermaye Piyasası Kurulunda göreve başlayarak Kurumsal Yatırımcılar Dairesinde görev yapmıştır. Daha sonra Personel Müdürü ve Daire Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2014 yılında Kurul Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiş, bu görevine devam ederken 18 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

    Gönül; iyi derecede İngilizce ve orta seviyede Almanca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

    Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığında görev değişimi #1

    Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığında görev değişimi #2


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