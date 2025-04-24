Seyahate çıkanlar en çok arkadaş ve akraba evinde kaldı

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2024 yılında toplam iç turizmde seyahat sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 8,7 artarak 66 milyon 836 bin olarak gerçekleşti.

Bu yılda seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı 484 milyon 141 bin oldu.

Ortalama geceleme sayısı ise 7,2 gece olarak kayıtlara geçti.

Bu yıl, yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam seyahat harcamaları 419 milyar 300 milyon 959 bin TL oldu.

Seyahat başına ortalama harcama ise 6 bin 274 TL oldu.

HARCAMANIN YÜZDE 16,7'Sİ KONAKLAMAYA

Harcama türlerinin seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde yüzde 16,7'si konaklama harcamalarında kaydedildi.

SEYAHATE ÇIKANLAR EN ÇOK ARKADAŞ VEYA AKRABA EVİNDE KALDI

Bu çeyrekte, seyahate çıkanlar 53 milyon 250 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı.

Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 13 milyon 292 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 5 milyon 218 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 328 milyon 972 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı.

İkinci sırada 77 milyon 911 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 44 milyon 516 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.