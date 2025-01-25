AA

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK), "Dul maaşını hem kadınlar hem de erkekler alabilir. 2008 öncesi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme de bulunmamaktadır." açıklaması yapıldı.

SGK, mevcut uygulamanın detaylarını paylaştı.

Buna göre dul eş için erkek-kadın ayrımı yok, eşi ölen tekrar evlenmediği sürece çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabiliyor

"ERKEK YA DA KADIN TEKRAR EVLENMEDİĞİ SÜRECE DUL MAAŞI ALIYOR"

SSK UYGULAMASI

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, SSK'dan aylık alan ve vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalılığı ve 900 prim günü (borçlanmalarla 1.800 gün) varsa, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabileceği belirtildi.

BAĞKUR-EMEKLİ UYGULAMASI

Bağkur ve Emekli Sandığı'ndan aylık alan ve vefat eden eşin ise en az 5 yıl sigortalılık ve 1.800 prim günü olduğu takdirde, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabileceği kaydedildi.

"YENİ DÜZENLEME YOK"

Açıklamada, "Dul maaşını hem kadınlar hem de erkekler alabilir. 2008 öncesi, SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme de bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

AYLIK BAĞLANMA ORANLARI

Çalışan, kendi aylığını alan ve aylık bağlanmış çocuğu olan dul eşe yüzde 50 çalışmayan, kendi aylığını almayan veya aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşe yüzde 75.