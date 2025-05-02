SGK, emeklilikte yıpranma payına kısıtlama getiriyor

Haber Merkezi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilikte yeni düzenlemeye gitmeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda erken emekliliğe olanak sağlayan "yıpranma payı" için kısıtlamaya gidilecek.

SGK bünyesindeki "Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü" tarafından incelemeler yapıldı.

Halihazırda yıpranma payından risk taşıyan meslek gruplarından madencilerden, demir-çelik işçileri, askerler, basın mensupları da dahil çeşitli meslek grupları yararlanıyordu.

RİSKE MARUZ KALMAYAN İŞ KOLLARI YIPRANMA PAYI BİLDİRİMİ YAPTI

Yıpranma payı kapsamındaki iş yerlerinden, işin risklerine maruz kalmayacak meslek kodlarından bildirim yapıldığı anlaşıldı.

Söz konusu meslek kodları arasında aşçı, bekçi, çaycı, danışman, hizmetli veya sekreter gibi meslekler olduğu belirlendi.

YIPRANMA PAYINDA KISITLAMAYA GİDİLECEK

Milliyet gazetesinin haberine göre, bu kapsamda SGK, erken emeklilik imkanı veren yıpranma payı için kısıtlamaya gidecek.

İŞ KOLU UYGUN DEĞİLSE YIPRANMA PAYI BİLDİRİMİ YAPILAMAYACAK

Kurumun aldığı tedbir uyarınca, kısıtlanan meslek kodlarından iş yerleri tarafından SGK'ya hizmet bildirimleri engellenecek.

İşverenlere hata mesajı verilecek.

KARAR NİSANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Nisan 2025 döneminden itibaren o karar geçerli olacak.

YIPRANMA PAYI KISITLANMAYACAK MESLEKLER

Düzenleme kapsamında madenciler, demir-çelik işçileri, askerler ve basın mensupları gibi bazı meslek gruplarının yıpranma payı hakkı korunacak

YIPRANMA YAYINDAN YARARLANAN İŞ KOLLARI

Mesleklerin çeşidine göre yıpranma hakkı süresi değişiklik gösteriyor.

Bazı meslek grupları bu haktan yılda 180 gün faydalanabilirken bazıları da 60 ila 90 gün arasında yararlanabiliyor.

SGK’nın açıkladığı meslekler ise şöyle:

180 Gün Faydalananlar:

- Madencilik ve yeraltı işleri.

90 Gün Faydalananlar:

- Cıva üretimi işleri,

- Asit imalatı yapan atölye ve fabrikalar,

- Sahil Güvenlik Komutanlığı,

- Emniyet, polis ve MİT mensupları,

- TBMM yasama organı üyeleri,

- Radyoaktif işlerde çalışanlar,

- Türk Silahlı Kuvvetleri,

- Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar,

- Ceza İnfaz Kurumu personelleri,

- Basın ve gazetecilik işlerinde görev yapanlar,

- TRT’de haber hizmetinde görevli olanlar,

- Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar.

60-90 Gün Faydalananlar:

- Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar,

- Su altında çalışmayı gerektiren işlerde görev yapanlar.

60 Gün Faydalananlar:

- Alüminyum, kok, döküm ve çimento fabrikaları işçileri,

- Hemşireler,

- Ebeler,

- Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar,

- Termik santrallerde görev yapanlar,

- İtfaiye ve yangın söndürme işlerinde görevli olanlar,

- İhtiyat pilotları,

- Diş doktoru,

- Hasta bakıcı hemşireler,

- Toplum sağlığı teknisyenleri,

- Eczacılar,

- Doktorlar.