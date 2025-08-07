Abone ol: Google News

Yayınlama Tarihi: 07.08.2025 11:27
SGK, geçen yıl 1,3 milyar lira tıbbi mama ödemesi yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 2024'te 1 milyar 355 milyon lira tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Tıbbi mama desteğiyle minik kalplerin yanında oluyoruz. 0-2 yaş arası inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan bebeklerimizin gelişimini destekliyoruz.

"EVLATLARIMIZ MUTLUYSA BİZ MUTLUYUZ"

Sosyal Güvenlik Kurumu olarak 2024 yılında 1 milyar 355 milyon lira tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdik. Evlatlarımız mutluysa biz mutluyuz, aile yapımız güçlüyse biz güçlüyüz.

