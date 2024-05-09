SGK geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı Sosyal Güvenlik Kurumu, 8'i yenillikçi kanser ilacı olmak üzere 10'u yerli, toplam 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldığını açıkladı.

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bazı ilaçların Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme listesine alındığını ve düzenlemenin 5 iş günü sonra yürürlüğe gireceği bildirmişti.

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayınlandı.

SGK tarafından bedeli ödenen ilaçlar listesine akıllı ilaç olarak da bilinen 8 adet yenilikçi kanser ilacı, 21 adet alerji aşısı, 2 adet büyüme hormonu, 3 adet dirençli uyuz ilacı, 3 adet atopik dermatit ilacı, 2 adet diyabet ilacı ve 3 adet psikoleptik/antidepresan ilacı olmak üzere toplamda 47 ilaç daha eklendi.

12 adet kanser ilacının da ödeme alanları genişletildi

Ayrıca 12 adet kanser ilacının da ödeme alanları genişletilerek yeni tedavi seçenekleri olarak hastaların erişimine sunuldu.

İlaçlardan 10'unun yerli üretim olduğu belirtildi.

Yapılan değişiklikle, vatandaşların meme kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri, Dirençli Akut Myeloid Lösemi (AML), Kronik Lenfositik Lösemi (KLL), Multiple Myelom (MM) tedavilerinde kullanılan yenilikçi ilaçlara erişiminin sağlandığı bildirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)