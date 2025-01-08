SGK sahte sigorta ile emekli olanların peşine düştü! Uzmanından görüş aldık

Özel Haber

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçmişe dönük prim ödemelerini mercek altına aldı.

SGK, emekli olmayı hak etmemiş kişilere uygulanan işlemlerin iptali için yaptığı incelemeler sonunda emeklilerin adreslerine tebligatlar gönderiyor.

Ancak her tebligat giden sigortalının emekliliği iptal edilmiyor.

Dosyada hata olabilir ama önemli olan bir "usulsüzlük" olup olmadığı.

SUÇ TEŞKİL EDEN EMEKLİLİK İŞLEMİ

Yani sigortalının aslında var olmayan sahte bir şirket üzerinden sigorta pirimini ödenmiş gibi yapılması incelenen durumlardan biri.

Kişilerin herhangi bir işte çalışmamasına rağmen emeklilik için kendisini sigortalı olarak göstermesi de suç.

SGK'DAN TEBLİGAT ALANLARIN YAPMASI GEREKENLER

SGK’nın gönderdiği tebligatlarda ise kişiler, 3 iş günü içerisinde SGK ilçe müdürlüklerine gitmeli.

USULSÜZLÜK TESPİT EDİLİRSE EMEKLİYE CEZA

Usulsüzlük tespit edilen kişi eğer emekli ise emekliliği iptal ediliyor.

Sağlık harcamaları tedavi ve eczane maliyetleri geri isteniyor.

USULSÜZLÜK TESPİT EDİLİRSE İŞLETMEYE CEZA

İşletmelerde ise usulsüzlüğün gerçekleştiği dönemlerde prim bildirgeleri iptal ediliyor.

İdari para cezası kesiliyor.

Alınan bir teşvik varsa bunların yanması ve faizi ile birlikte geri alınması söz konusu oluyor.

SAHTE SİGORTALILARA SAVCILIK SORUŞTURMASI

"naylon sigorta’lıktan dolayı hem işçi hem de işverenler için sürecin savcılığa suç duyurusuna kadar gidebildiğini hatırlatmak isterim.

HİZMET DÖKÜMLERİNDEKİ HARF KODLARINA DİKKAT!

Özellikle emekli olmadan önce çalışma hayatında iken e-Devlet'te bulunan hizmet dökümlerinin yanında S (sahte iş yeri), Ş (şüpheli iş yeri) ve K (kontrollü iş yeri) harfleri kodlanıyor.

Uzmanlara göre, bu harflere çok dikkat etmek gerekiyor.

"EYT DÖNEMİNDE ÇOĞALDI"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Finans Komisyonu Başkanı ve Ekonomist Dr. Selçuk Gülten, Ensonhaber'e konu ile ilgili yaptığı açıklamada Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) döneminde işlemlerin mağduriyetlere yol açmamak için hızlandırılmış bir şekilde yapılmasından dolayı bu tür aksamaların çoğaldığını belirterek şöyle konuştu:

Şimdi EYT sürecinde yapılan işlemlerde hata ve eksiklikler var mı diye inceleniyor. İncelemeler sırasında da bazı kişilerin emekli olabilmek için kendilerini sahte sigortalattıkları görülüyor. Bu sahte sigortalı olarak gösterilen aslında primleri yatmayan ya da hayali şirket dediğimiz yerlerde gösterilen kişilerin, sadece bu günler olmasa emeklilik hakkı elde edilemiyorsa düzeltiliyor. Bunlarla ilgili cezalı tebligatlar ve işlemler yapılıyor.

"GERÇEK ÇALIŞANLAR KORKMASIN"