Sigorta şirketlerinde çalışan sayısı açıklandı

AA

Sigorta sektörü, istihdama önemli katkı sağlıyor.

Türkiye'de sigorta şirketlerinde çalışan sayısı 2024'te, bir önceki yıla göre yüzde 8 arttı.

Türkiye Sigorta Birliği'nden (TSB) yapılan açıklamaya göre, sigortacılık sektörü, istihdam artışı ve genç yeteneklere sunduğu fırsatlarla dikkati çekmeye devam ediyor.

Sigorta şirketlerinde çalışan sayısı geçen yıl 27 bin 540 kişiye ulaştı.

ÇALIŞANLARIN İŞ DAĞILIMI

2024 itibarıyla, sigorta şirketlerinde çalışanların yüzde 71'ini genel müdürlük personeli, yüzde 29'unu ise doğrudan satış ekipleri oluşturdu.

Bu dağılım, sigortacılığın sadece saha operasyonlarıyla değil, aynı zamanda yönetimsel ve teknik kadrolarla da büyümeye devam ettiğini gösterdi.

KADIN İSTİHDAMI

Sigorta şirketleri, kadın istihdamı konusunda da öncü olma özelliğini sürdürdü.

2024 yılı itibarıyla sigorta şirketlerinde çalışanların yüzde 56'sını kadınlar, yüzde 44'ünü erkekler oluşturdu.

Orta ve üst düzey yönetim kademelerinde ise erkek çalışan oranı yüzde 56 iken, kadın çalışan oranı yüzde 44 seviyesinde kaldı.

EĞİTİM DÜZEYİ

Çalışanların yüzde 69'unun üniversite, yüzde 10'unun lisansüstü eğitime sahip olduğu, yüzde 7’sinin ise ilkokul, ortaokul veya lise diplomasının bulunduğu görüldü.

Bu veriler, sektörü nitelikli iş gücü ihtiyacına önem verdiğini ve yüksek eğitim düzeyine sahip çalışanlara yöneldiğini ortaya koydu.

GENÇ ÇALIŞANLARIN ORANI

Öte yandan, sigorta şirketlerinde genç çalışan oranının da oldukça yüksek olduğu gözlendi. Çalışanların yüzde 78'i 26-45 yaş aralığında yer alırken bu durum, sektörün genç yeteneklere sunduğu fırsatları ve dinamik yapısını gözler önüne serdi.

"ŞİRKETLERİMİZ İSTİHDAM YARATMAYA DEVAM EDECEK"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, sigorta sektörü olarak hem ekonomik kalkınmaya hem de istihdama önemli katkılar sağladıklarını bildirerek şöyle konuştu: