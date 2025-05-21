Sigorta Tahkim Komisyonu uyuşmazlık başvuru limitleri yükseltildi

REUTERS

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK), Sigorta Tahkim Komisyonu'na uyuşmazlık başvurularına ilişkin parasal sınırları artırdı.

Alınan karara ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

HAKEM KARARI ALT SINIRI 28 BİN LİRA OLDU

Sigorta Tahkim Komisyonu'na uyuşmazlık başvurusunda hakem kararının kesin kabul edildiği tutarın alt sınırı 15 bin liradan 28 bin liraya yükseltildi.

TEMMİZE GİDİLME ÜST SINIRI 300 BİN LİRA OLDU

Sigorta Tahkim Komisyonu'na yapılan uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen hakem kararları için temyize gidilebilme tutarı üst sınırı 238 bin 730 liradan 300 bin liraya çıkarılırdı.

ZORUNLU HEYET TEŞEKKÜLÜ ÜST SINIRI: 96 BİN LİRA

Uyuşmazlık başvurularında zorunlu heyet teşekkülüne ilişkin üst sınır da 50 bin liradan 96 bin liraya yükseltildi.