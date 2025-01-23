Silifke yoğurdu da artık AB'den coğrafi işaret tescilli

AA

Mersin ilinin Silifke ilçesine bir Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescili müjdesi geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Silifke yoğurdunun AB'den coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.

Verilen bilgilere göre, sırada AB süreci devam eden 70 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün daha var.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"SİLİFKE YOĞURDU AB COĞRAFİ TESCİLLİ 30. ÜRÜN OLDU"

AB'den coğrafi işaret tescili alan 30'uncu ürünün Silifke yoğurdu olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

Silifke ve ülkemize hayırlı olsun. Yerel değerlerimize sahip çıkan Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar'ı, yönetim kurulunu, meclisi ve emeği geçen herkesi kutluyorum.