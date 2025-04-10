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Haber Merkezi

Tv100 ekranlarında Ebru Baki'nin sunduğu Para Manşet programında, tüketicilerin yakındığı gıda fiyatlarındaki artış masaya yatırıldı.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, özellikle sebze fiyatlarındaki artışın mevsimsel olduğunu, mevsiminde alınan sebze ve meyvenin daha uygun fiyata satıldığını belirtti.

Ebru Baki ise söz konusu sebze fiyatlarının mevsiminde olsa da pahalı olabildiğine değindi.

"EBRU BAKİ, ARTIK UCUZA SEBZE TÜKETECEK"

Bunun üzerine Sinan Burhan, yazın kendi bahçelerinden kendisine uygun fiyatla sebze temin edebileceği garantisini verdi.

Sinan Burhan, gülümseten diyaloğu sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

"Ebru Baki artık ucuza domates, patlıcan tüketecek. Sorunu bizim tarla ile çözdük."