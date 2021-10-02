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    Sinop'ta sezonun ilk kestanesi tezgahlara çıktı

    Sinop'un Türkeli ilçesinde başlayan kestane hasadının ardından sezonun ilk kestanesi tezgahlarda yerini aldı.
    • İHA
    • 02.10.2021 - 17:50
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    Sinop'ta sezonun ilk kestanesi tezgahlara çıktı

    Türkeli’de soğuk kış akşamlarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan kestanenin hasadı başladı.

    FİYATI 20-35 LİRA ARASI DEĞİŞİYOR

    Yamaç ormanlarda hasada başlayan üreticiler, meşakkatli bir çalışmayla ürünlerini tüketiciyle buluşturmak için çaba sarf ediyor. Rekoltenin yüksek olması beklenen kestanenin bu hafta pazar tezgahlarında fiyatları iriliğine göre 20 ila 35 lira arasında değişiyor.

    Sezonun ilk kestanesi olması nedeniyle tezgahları süsleyen kestaneler kısa sürede tükendi.

    Sinop ta sezonun ilk kestanesi tezgahlara çıktı #1

    Sinop ta sezonun ilk kestanesi tezgahlara çıktı #2

    Sinop ta sezonun ilk kestanesi tezgahlara çıktı #3

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