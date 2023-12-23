Sinop’taki balık tezgahlarında zargananın kilosu 150 lira Balık av sezonu açıldıktan sonra Karadeniz'de tutulan balıklar ve fiyatlarına dair bilgiler paylaşılırken, bu kez de fosfor kaynağı zargananın tezgahta satıldığına dair bilgi geldi.

İHA

Zargana, yüksek besin değeri ve lezzeti ile Karadeniz'de en çok seviler balıklar arasında yer alıyor.

Az miktarda bulunan zargana, Sinop’taki tezgahlarda yerini almaya devam ediyor.

Zargana, Sinop’taki balık tezgahlarında kilogramı 150 liradan satılıyor.



Gözlere ve kemiklere yararlı

İçinde bulunan yüksek fosforun kendisine ayrı bir lezzet kattığı düşünülen zargananın gözlere ve kemik sağlığına da faydalı olduğuna inanılıyor.

Zargana, ayrıca küçük tür balıkların avlanmasında yem olarak kullanılıyor.

Sinop’ta az miktarda bulunan zargana balığı kilogramı 150 TL’ye satılıyor.

"Mutlaka tüketilmesi gereken bir balık"

Balık satıcısı İbrahim Gündoğdu yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

Ben zarganaya vücudun yakıtı olan balık diyorum. Omega-3 ve fosfor kaynağı olduğu için mutlaka tüketilmesi gereken bir balık. En azından yılda 2 defa tüketilmesi sağlık açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hem ızgara hem de tavada yenilebilir ama buğulaması çok daha lezzetli olur.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)