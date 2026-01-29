Şirketlerin bordro mesaisi sona eriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’de şirketlerin önemli bir bölümü, insan kaynaklarının en teknik ve operasyonel alanlarından biri olan bordro süreçlerini hâlâ geleneksel yöntemlerle yürütüyor.

Sık değişen mevzuatlar, SGK ve vergi bildirimleri, teşvik takibi ve muhasebe raporlamaları ise bu alanda hem dijitalleşme hem de uzmanlık ihtiyacını artırıyor. İnsan kaynakları platformu Kolay İK, bu ihtiyaca yanıt vermek üzere Bordro Danışmanlığı hizmetini hayata geçirdi.

BORDRODAN SGK’YA TÜM SÜREÇLER TEK ELDEN

4.500’ün üzerinde şirket tarafından kullanılan Kolay İK’nın Bordro Danışmanlığı hizmeti; tüm çalışanların bordro hesaplamaları, SGK ve MUHSGK bildirimleri, teşvik hesaplamaları, muhasebe raporları, Ar-Ge ve Teknopark bordroları, iş göremezlik rapor takibi, puantaj, çarşaf bordro, maliyet raporları ve özlük dosyası denetimini kapsıyor.

Uzman ekipler tarafından yürütülen hizmet, bordro yönetimini kişilere bağlı bir süreç olmaktan çıkararak mevzuata uyumlu ve sürdürülebilir bir yapıya taşıyor.

HATASIZ VE ZAMANINDA BİLDİRİM GÜVENCESİ

SGK ve vergi uygulamalarının yakından takip edildiği hizmet kapsamında tüm hesaplamalar güncel mevzuata uygun şekilde hazırlanıyor.

Teşviklerin doğru biçimde uygulanması ve raporlanması sağlanırken, vardiya, fazla mesai, prim, saha ekipleri ve PDKS entegrasyonu gibi bordroyu oluşturan tüm kalemler tek bir standart altında yönetilebilir hale getiriliyor. SGK, İŞKUR ve vergi dairelerine yapılacak bildirimler ise hatasız ve zamanında gerçekleştiriliyor.

“BORDRO YÖNETİMİNİ KÖKTEN DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Kolay İK CEO’su Çağlar Yalı, şirketin 10’uncu yılı olan 2025’te iş modelini yeniden kurguladıklarını belirterek, bordro danışmanlığının bu dönüşümün önemli bir parçası olduğunu söyledi. Yalı, “Markamızı temel insan kaynakları yönetiminin ötesine taşıyarak uçtan uca bir İK sistemi olarak konumladık. Bordro, puantaj ve PDKS ürünlerimizde yakaladığımız büyüme ivmesini, Bordro Danışmanlığı hizmetimizle daha da ileri taşıyacağız.” dedi.

“HASSAS MALİ VERİLER PROFESYONELCE YÖNETİLİYOR”

İK ekiplerinin her ay bordro için günlerce zaman harcadığını vurgulayan Yalı, bu durumun verimliliği düşürdüğünü ifade etti. Danışmanlık hizmeti sayesinde İK ekiplerinin daha katma değerli işlere odaklanabildiğini belirten Yalı, “Maaş ve mali veriler gibi son derece hassas süreçlerin uzmanlar tarafından yönetilmesi, şirketler için büyük bir güven ve kontrol avantajı sağlıyor. Biz Kolay İK olarak, bordro yetiştirme kaygısını ortadan kaldırıyor, tüm yasal yükümlülükleri üstleniyor ve mevzuat değişikliklerine karşı şirketleri önceden koruyoruz.” diye konuştu.