Sivas’ta kurbanlık ve kesim fiyatları belli oldu

İHA

Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma ve 9 Haziran 2025 Pazartesi tarihleri arasında kutlanacak.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya, kentteki 2025 kurbanlık fiyatları ve kesim hizmetleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Canlı tosunun önceki yıl 280 TL olan kilogram fiyatı bu yıl 350 TL olarak tespit edildi.

KESİM VE ET ÇEKİM BEDELLERİ DE BELLİ OLDU

Sivas’taki besiciler ve kombina sahipleriyle yapılan toplantının ardından belirlenen fiyatları kamuoyuyla paylaşan Karakaya, şu bilgiyi verdi:

"Tosun canlı kilogram fiyatı 350 TL, damızlık vasfını kaybetmiş düve 330 TL, inek 280 TL, dişi koyun 250 TL, erkek koyun ise 350 TL olarak belirlendi. Kombinalarda uygulanacak kesim ücretleri ise büyükbaş hayvan için 7 bin 500 TL, küçükbaş hayvan için 2 bin TL olacak. Ayrıca söküm ve paylama ücreti 7 bin 500 TL, et çekim ücreti ise kilogram başına 20 TL olarak kararlaştırıldı.

2024 YILINDAKİ FİYATLAR:

2024 yılında ise; canlı tosun kilogram fiyatı 280 TL, damızlık vasfını kaybetmiş düve 270 TL, damızlık vasfını kaybetmiş inek 250 TL, dişi koyun 250 TL, erkek koyun ise 280 TL, kombinalardaki kesim ücretleri büyükbaş için 5 bin TL, küçükbaş için 1.500 TL, söküm ücreti 3 bin TL, paylama ücreti 2 bin TL, et çekim ücreti ise 15 TL olarak belirlenmişti.

KURBAN ALIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Hayvan alımında dikkat edilmesi gereken noktalara da değinen Karakaya, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

Vatandaşlarımız, kurbanlıklarını Sivas Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından kurulan kurban pazarlarından veya besi çiftliklerinden gönül rahatlığıyla temin edebilirler. Kesim işlemlerinin ise Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ruhsatlı mezbaha ve kombinelerde, belediyelerin belirlediği geçici kesim alanlarında ya da besi çiftliklerinde yapılması büyük önem taşıyor.

"KURBANLIK HAYVANLARIN KÜPELİ OLMASI GEREKİR"

Karakaya, kurbanlık hayvanların küpeli olması gerektiğinin altını çizerek, "Veteriner sağlık raporu bulunmayan, çok zayıf görünen, gebe veya yeni doğum yapmış, yüksek ateşi olan, çok genç, etleri yeterince olgunlaşmamış, bakışları cansız, salya akıntısı olan ya da uzuvları eksik hayvanlar kesinlikle alınmamalı" şeklinde konuştu.

ET ÇEKİMİNDE MERDİVEN ALTI UYARISI

Et çekimiyle ilgili denetimlerin bu yıl da süreceğini belirten Karakaya şunları ilave etti: