Sivas'ta yenilenebilir enerji kaynak alanları belirlendi

AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) alanlarını belirleyerek lan etti.
Bakanlığın ilan ettiği YEKA alanı, Sivas'ın Kangal ilçesi sınırları içerisinde bulunuyor.
Buna göre, Sivas'ın Kangal ilçesi sınırları içerisinde kalan bir alan, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.
İlanda, söz konusu alanın sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin krokiler ve listeler paylaşıldı.
YEKA ilanında düzeltme
Bakanlık ayrıca, 21 Mart 2021'de yayınlanan YEKA ilanında düzeltmeye gitti.