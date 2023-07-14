Sivas'ta yenilenebilir enerji kaynak alanları belirlendi Enerji kaynaklarını artırmak için karbon ayak izi bırakmayan yenilenebilir enerjiye ağırlık veriliyor. Bu da yeni alanların tahsis edilmesi ile gerçekleşiyor. Şimdi belirlenen yeni alan Sivas'ın Kangal ilçesinde şekillendi.

AA Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) alanlarını belirleyerek lan etti. Bakanlığın ilan ettiği YEKA alanı, Sivas'ın Kangal ilçesi sınırları içerisinde bulunuyor. Buna göre, Sivas'ın Kangal ilçesi sınırları içerisinde kalan bir alan, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi. İlanda, söz konusu alanın sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin krokiler ve listeler paylaşıldı. YEKA ilanında düzeltme Bakanlık ayrıca, 21 Mart 2021'de yayınlanan YEKA ilanında düzeltmeye gitti. Bodrum ve Milas ilçeleri YEKA alanının sınırları tekrar çizildi