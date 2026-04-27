Soğan ihracatı 15 kat arttı

Türkiye’nin kuru soğan ihracatı 2026 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 15 kat artarak 15 milyon 288 bin dolara yükseldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kuru soğan ihracatı yılın ilk çeyreğinde önemli bir artış gösterdi.

2024 yılında 85 bin 449 ton ihracat karşılığında 30 milyon 499 bin dolar gelir elde edilirken, 2025’te bu rakam 143 bin 995 ton ve 43 milyon 124 bin dolara çıktı.

Geçen yılın ocak-mart döneminde 2 bin 128 ton karşılığında 993 bin dolar gelir sağlanırken, 2026’nın aynı döneminde 57 bin 376 ton ihracatla 15 milyon 288 bin dolar gelir elde edildi.

EN FAZLA TALEP GELEN ÜLKELER

En fazla ihracat 4 milyon 932 bin dolarla Irak’a yapıldı. Irak’ı 3 milyon 991 bin dolarla Suriye ve 1 milyon 460 bin dolarla Almanya izledi.

YIL SONU 100 MİLYON DOLAR İHRACAT BEKLENTİSİ

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, üretimdeki artışın ihracata yansıdığını belirterek, yıl sonunda yaklaşık 100 milyon dolar ihracat beklediklerini ifade etti.