Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomatik temasları sürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda, Türkiye'yi ziyaret eden Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u Beştepe'de kabul etti.

İki lider arasındaki görüşmenin başladığı açıklandı.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINACAK

Görüşmede, Türkiye ile Somali arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini belirtildi.

İş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımların da değerlendirilmesi bekleniyor

ANA GÜNDEM İSRAİL'İN SOMALİLAND'İ TANIMA KARARI

Yapılacak görüşmelerde ayrıca, Somali’nin terörle mücadelesindeki son durum, Somali Federal Hükümeti’nin ulusal birliği sağlama yönünde attığı adımlar ve bölgesel gelişmelerin de ele alınacağını bildirildi.

İsrail'in, Somaliland'i tanıma kararı da ele alınacak bir numaralı gündem maddesi olarak kendine yer buluyor.

SOMALİLAND'İ TANIYAN İLK ÜLKE İSRAİL

Somali’nin kuzeyinde "Somaliland" adıyla oluşturulmak istenen ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınmayan yapıyı, İsrail ülke olarak tanıyan ilk devlet oldu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, İsrail'in Somaliland bölgesinin "bağımsızlığını tanımasını" görüşmek üzere 29 Aralık'ta acil bir toplantı düzenleyeceği bildirildi.

"ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİDİR"

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Somali’nin kuzeyindeki Somaliland bölgesini tanıma yönündeki açıklamalarına sert ifadelerle karşı çıktı.

Mahmud, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu girişimin uluslararası hukukla bağdaşmadığını dile getirdi.

Mahmud, paylaşımında, "Başbakan Netanyahu’nun Somali’nin kuzeyindeki bir bölgeyi tanımasına yönelik yasa dışı ve saldırgan yaklaşımı, uluslararası hukukun açık ihlalidir." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Türkiye karara sert tepki gösterirken, birçok İslam ülkesi de İsrail’in adımını eleştirdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada, söz konusu adımın Tel Aviv yönetiminin hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneğini teşkil ettiğini bildirdi.

Keçeli, Somali ve Somaliland bölgesinin geleceğine ilişkin kararların, tüm Somalililerin iradesini yansıtacak şekilde alınması gerektiğinin altını çizdi.

TRUMP: NE OLDUĞUNU GERÇEKTEN BİLEN VAR MI

ABD Başkanı Donald Trump, New York Post gazetesinin Washington’ın Somaliland’i tanıma planı olup olmadığını sorması üzerine Trump, "Hayır, Somaliland’in ne olduğunu gerçekten bilen var mı" yanıtını verdi.

Trump, Somaliland’in ABD’ye askeri liman teklifi ve İbrahim Anlaşmaları’na katılma talebi dahil her konunun incelendiğini de ifade etti.

BÖLGE ÜLKELERİ ARDI ARDINA TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Cibuti başta olmak üzere birçok bölge ülkesi karara tepki gösterdi.

Bölge ülkelerinden yapılan açıklamalarda İsrail'in Somaliland'i tanıma kararının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Ayrıca açıklamalarda karar uluslararası hukuka aykırı bularak kınanırken bu adımın Somali’nin egemenliğini tehdit ettiğini vurgulandı.