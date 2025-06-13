Son 10 yılda en çok avlanan balık türü: Hamsi

AA

Türkiye denizlerinde, son 10 yılda en çok avlanan türde 1 milyon 689 bin 98 tonla hamsi olarak liderliğini korudu.

10 yılda en fazla avlanan hamsinin ardından çaça, palamut, sardalya, istavrit ve lüfer geldi.

İç sularda da yetiştirilen alabalıkta, Türkiye Avrupa'da birinci. Levrek ve çipura da zaman zaman ikinci ve üçüncü olarak değişiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülke denizlerinde son 10 yılda sırasıyla en çok hamsi, çaça, palamut sardalya, istavrit ve lüfer avlandı.

SON 10 AYDA AVLANAN BALIK MİKTARI

Son 10 yılda, 1 milyon 689 bin 98 ton hamsi, 347 bin 141 ton çaça, 210 bin 700 ton palamut, 185 bin 178 ton sardalya, 166 bin 288 ton istavrit ve 43 bin 395 ton lüfer avcılığı yapıldı.

Avlanan balık miktarı, yıllara göre dalgalı seyir izledi. Buna göre, hamsi miktarı, 2004'te 96 bin 440 ton iken, geçen yıl 153 bin 175 tona yükseldi.

274 BİN TON HAMSİ AVLANDI

Hamsi avcılığı, son 10 yılda en fazla 273 bin 915 tonla 2023'te yapıldı.

ÇAÇA

Hamsiden sonra en çok avlanan balık çaça oldu. Avlanan çaça miktarı 2015'te 76 bin 996 ton ve geçen yıl 16 bin 67 ton olarak kayıtlara geçti. Çaça avcılığı en çok 76 bin 996 tonla 2015 yılında gerçekleşti.

PALAMUT

Türkiye'de 2015'te avlanan palamut miktarı 4 bin 573 ton olurken, geçen yıl 49 bin 278 tona yükseldi. Bu sürede en fazla palamut avcılığı 49 bin 892 tonla 2022'de yapıldı.

SARDALYA

Avlanan sardalya miktarı 2015'te 16 bin 693 ton olarak kayıtlara geçerken, geçen yıl ise artarak 17 bin 818 ton oldu. Bu dönemde en fazla sardalya avı, 23 bin 426 tonla 2017'de gerçekleşti.

İSTAVRİT

İstavritte ise 10 yıl önce 16 bin 664 ton avcılık yapılırken, geçen yıl 19 bin 649 tona yükseldi. En fazla istavrit 24 bin 6 tonla 2021'de sofralara geldi.

LÜFER

Lüferde ise 2015'te 4 bin 136 ton, geçen yıl ise 3 bin 610 ton balık avlandı. Lüferde en fazla avcılık yapılan yıl 9 bin 574 tonla 2016'da kaydedildi.